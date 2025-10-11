WWE CROWN JEWEL 2025 .— La séptima edición de Crown Jewel no se celebra en Arabia Saudita, sino en Australia, y al igual que el año pasado presentará encuentros entre campeones. Por un lado, el Campeón Indisputable WWE y ganador de Crown Jewel 2024, Cody Rhodes, enfrentará al Campeón Mundial, Seth Rollins. Por el lado femenil, la Campeona WWE, Tiffany Stratton, se medirá con la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer. En ambos casos, se jugarán los cinturones Crown Jewel, que determinarán la supremacía entre las figuras más representativas de sus respectivos reinados. ¿Quiénes son sus favoritos? La acción de WWE se emite desde la RAC Arena, en Perth, Australia.

