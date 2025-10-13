► Proud and Champion

[COUNTDOWN TO BOUND FOR GLORY]

Tommy Dreamer, acompañado de Carlos Silva (presidente de TNA) y Jazz, presentó a The Beautiful People (Angelina Love y Velvet Sky) como nuevas integrantes del Salón de la Fama de la empresa.

Lisa Marie Varon (quien luchara para TNA bajo el alias de Tara) presentó a Mickie James como nueva integrante del Salón de la Fama de la empresa.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: The IInspiration (Cassie Lee y Jessica McKay) (c) derrotaron a The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) para retener el título.

[BOUND FOR GLORY]

Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt dieron oficialmente la bienvenida a Bound For Glory.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Steve Maclin derrotó a Frankie Kazarian (c) para ganar el título. Con su KIA y vía pin, Maclin recuperó la presea que él mismo inauguró en Unbreakable 2025. Cuando varios marines hicieron los honores en su entrada al ring y su familia fue mostrada entre el público, intuí la victoria de Maclin. No entiendo este ir y venir del oro en apenas dos semanas, y sigo diciendo que Kazarian podía haber dado mucho juego con tal estatus. Al menos fue un combate sin interferencias, no como el de Victory Road, si bien duró la mitad y lució apresurado. TNA quería quitarse pronto de encima este punto del cartel, algo que no creo beneficiara al campeonato. En las postrimerías, Maclin celebró con su madre. Hubiera estado bonita la presencia de Deonna Purrazzo (su pareja), pero como dicen, los enemigos de mis amigos son mis enemigos.

El abogado de Trick Williams avisó de que demandaría al más pintado que se atreviera a jugársela a su cliente. Williams dijo que portaba el cinturón bocabajo porque así es cómo había puesto TNA desde su llegada: patas arriba.

Se mostró a Indi Hartwell y Kelani Jordan calentando.

Tessa Blanchard (con Victoria Crawford) derrotó a Gia Miller (con Jody Threat). Para seis minutos de duelo, demasiadas tonterías hubo de por medio: Crawford fue expulsada de ringside tras interferir, Threat atacó a Crawford y como colofón, Blanchard se valió de un rollo de monedas (guiño a la pillería de su padre, Tully Blanchard, contra Dusty Rhodes en Starrcade 86) con el que golpeó a Miller (ante la ceguera del réferi) y seguidamente la puso de espaldas planas. Miller debía ser la favorita del público, pero no recibió el apoyo esperado y su desempeño, emplearé un eufemismo, tuvo más lagunas que Canadá.

CALL YOUR SHOT GAUNTLET POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR: Frankie Kazarian y Nic Nemeth derrotaron a Mance Warner, AJ Francis, BDE, Cedric Alexander, Dani Luna, Eric Young, The Home Town Man, Jake Something, Léi Yǐng Lee, Mara Sadè, Matt Cardona, Myron Reed, Rich Swann, Rosemary, Ryan Nemeth, Santino Marella, Travis Williams, Trey Miguel, Zachary Wentz y Zack Clayton .

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Kelani Jordan (c) vs. Indi Hartwell.

Se vio a Frankie Kazarian y los Nemeth discutiendo en «backstage».

HARDCORE WAR: The System (Moose, Eddie Edwards, Alisha Edwards, Brian Myers y JDC) derrotaron a Order 4 (Mustafa Ali, Tasha Steelz, John Skyler, Jason Hotch y Agent 0) . Esperaba violencia, y afortunadamente aquí TNA cumplió. Sólo el final ya mereció la pena: Agent 0 dejó caer a Alisha sobre un puñado de chinchetas, para seguidamente recibir una Lanza de un Moose que se había enrollado alambre de espino por su cintura. Ali aprovechó entonces e intentó el 450 sobre Alisha, esta lo evitó y el politicucho, lleno de chinchetas, se comió la Boston Knee Party de Eddie (reforzada con alambre de espino) y el pin. El espíritu de Sami Callihan vive. No me extraña que «Death Machine» produjera esta divertida batalla. O más bien, guerra.

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Je'Von Evans acabó sin resultado (Slater retuvo el título).

Semanas atrás, sobre el Nino Bryant vs. Joe Lando visto en el más reciente Live In Coventry de RevPro, comenté que se trataba del epítome de la lucha libre de peso crucero en 2025. Este Slater vs. Evans supone un ejemplo similar (aunque Slater se encuentre ya muy cerca de ser un peso completo), a una escala algo más mediática, evidentemente. Sin embargo, me temo que muchos se quedarán con su cierre. Luego de agotarse los 20 minutos de límite de tiempo, Santino Marella decretó una prórroga de cinco (algo sacado de la manga, porque si tiramos de archivo, Mike Bailey se midio a Mustafa Ali en Slammiversary 2024 y el duelo superó los 20 minutos, sin prórrogas), y cuando la victoria parecía encarrilada para Evans, DarkState hicieron acto de presencia, atacaron a los protagonistas y provocaron que la contienda quedara inconclusa. Justificados abucheos desató tal injerencia. La buena noticia es que el resultado abre la puerta a una segunda parte. Chris Bey salió a escena y anunció que Bound For Glory había logrado congregar a 7794 personas en el Tsongas Center. TNA, así, batió su récord de asistencia en Norteamérica. Una pena que el espectáculo no estuviera a la altura.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA y CAMPEONATO DE PAREJAS NXT, ONE FINAL TABLE: The Hardys (c) derrotaron a Team 3D (Bully Ray y Devon) (con Brother Runt) para retener el título.

TNA anunció Genesis, su primer PPV de 2026, que tendrá lugar en Dallas (Texas, EEUU). Queda pendiente conocer fecha y arena.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana derrotó a Trick Williams (c) para ganar el título.

La música de Nic Nemeth sonó y este se disponía a canjear su recién conquistado trofeo Call Your Shot, cuando Elijah hizo su regreso y le rompió una guitarra en la cabeza. Frankie Kazarian quiso sacar tajada también, pero antes de que agarrara el trofeo, Santana lo tumbó con su Spin The Block. Ahora sí, ya libre de amenazas, Santana celebró junto a su hija.

⇒ Me acerqué a Bound For Glory 2025 con el cuerpo caribeño, con la sonrisa puesta, en mitad de un puente festivo en mi país. Y aún así, no puedo evitar la sensación de haber visto una segunda parte de Slammiversary 2025. Otra vez, la participación de WWE en el producto pasó factura (victoria de Maclin encaminada a su rivalidad con El Mesías, el insulso Jordan vs. Hartwell y la vilipendiada interferencia de DarkState), al tiempo que las luchas sobre las que menos expectativas guardaba (Blanchard vs. Miller y Hardys vs. Team 3D) no resultaron una grata sorpresa. Los triunfos de Santana y Kazarian, esa «Hardcore War» y las actuaciones de Slater y Evans consiguen, no obstante, que se gane mi aprobado. TNA se queda a mitad de camino de la gloria.

5/10