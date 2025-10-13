Los Dudley Boyz se retiran oficialmente en Bound for Glory

Tras variassemanas de haberse anunciado, los Hardys y los Dudley Boyz (o Team 3D como son conocidos fuera de la WWE) decidieron pactar un último encuentro entre ellos en Bound for Glory 2025, el PPV más reciente de TNA, y al más puro estilo de la legendaria rivalidad que conquistó a los fanáticos a inicios de este siglo, lo harían en una lucha de mesas, sillas y escaleras.

► The Hardys salieron victoriosos en Bound for Glory 2025

Bound For Glory 2025 tuvo lugar el domingo 12 de octubre en el Tsongas Center de Lowell, Massachusetts, ante un gran marco de público, y la lucha entre los Hardys y el Team 3D también contó con la presencia de Brother Runt, conocido por los fans de la WWE como Spike Dudley, quien acompañó a sus D-Von y Bully Ray al ring, añadiendo aún más nostalgia al histórico enfrentamiento. Los fans ya estaban de pie desde las presentaciones iniciales, pero la lucha en sí estuvo a la altura de las expectativas, con todo el caos que se espera cuando estos dos equipos chocan, así como sus movimientos característicos.

Al final, los Hardys se llevaron el triunfo y retuvieron los Campeonatos de Parejas que estaban en juego, tanto de TNA como de NXT y el público quedó satisfecho. Lo que sucedió luego del toque de campana fue más nostálgico aún, ya que Bully Ray y D-Von se quitaron las botas y se las entregaron a los Hardys, simbolizando el retiro oficial del Team 3D tras pasar las últimas tres décadas definiendo la lucha libre por equipos tanto en ECW, WWE y TNA, dejando un legado imborrable. Ambos equipos se fundieron en un abrazo sellando este momento.