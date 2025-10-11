Previo TNA Bound for Glory 2025

Ante la pregunta de qué le diría a los fans que casi tres meses atrás quedaron descontentos por lo sucedido en Slammiversary, Carlos Silva, presidente de TNA, tuvo estas palabras para el podcast ‘Battleground’.

«¿Cómo se responde? Se responde diciendo que lo entiendo, que lo comprendo. Si hubieran visto la expresión en mi rostro… eso también es parte de la lucha libre. Hubo grandes recompensas en Slammiversary con Leon [Slater}, y habrá grandes recompensas a medida que construyamos el camino hacia Bound for Glory. Estos son los caminos que se toman al armar estos combates. A los fans, lo que les diría es que me alegra que estén hablando de esto. Significa que importamos y que les importa. A nosotros también nos importa, y vamos a seguir creciendo juntos».

Mañana llega Bound For Glory, y de momento, esas recompensas mencionadas por Silva aún no son visibles, cuando muchos tienen sus dudas sobre que la gran cita del domingo pueda subsanar todo el camino hacia la misma.

► La ignorancia es la felicidad

Ya en una entrevista más reciente, con Justin Barrasso, Silva dejó otras declaraciones no menos sustanciosas.

«Es muy importante que hagamos todo lo posible por nuestros fans. WWE está en la cima de este mundillo y del deporte, pero nosotros tenemos nuestro propio lugar en la lucha libre».

Y su lugar es a la cálida sombra de WWE. Una falsa calidez, claro está. Como hemos comentado, especialmente un servidor, desde antes de que TNA formalizara su alianza con el gigante estadounidense, en una asunción definitiva de su estatus de actor secundario (ya de reparto, pues AEW tomó tal posición).

Pero por una vez, este autor dejará a un lado los entresijos del sombrío contexto en que se encuentra TNA y apelará al simple disfrute del show, esperanzado de que TNA logre sorprender otra vez, como hizo con Victory Road el pasado mes, y acabe conjuntando una buena edición de Bound For Glory. Porque casualidad o no, si algo he comprobado es que cuando menos esperas de TNA, más te ofrece. Sobre todo, en formato PPV.

La promotora de Anthem Sports & Entertainment ha armado un show resultadista de cara a sus dos principales combates titulares, Trick Williams (c) vs. Mike Santana por el Campeonato Mundial TNA y Kelani Jordan (c) vs. Indi Hartwell por el Campeonato Mundial Knockouts. Dentro del arco narrativo de su guerra contra WWE, lucen cuales grandes puntos de redención para que el producto recobre su «dignidad» y se libere de la «ocupación», pues como puros emparejamientos, no hablamos precisamente de «dream matches».

Una de cal y una de arena aquí. Mientras el ex-LAX ha sido bien construido para el rol de retador y su calidad y carencia de pasado en WWE hacen de él una interesante alternativa a Joe Hendry, Hartwell luce un tanto como pretendida heroína por accidente.

Recordemos que hoy, según expuso Tommy Dreamer, Jordan es monarca por el retiro provisional de los rings de Ash By Elegance, quien dejó vacante el título de las Knockouts en Victory Road y allí, luego de una improvisada batalla campal y un mano a mano con Léi Yǐng Lee, la gladiadora de WWE NXT se coronó. Así, nos queda de resultas una defensa de trasfondo más atractivo, pero sin toda la fuerza que podría tener considerando que Hartwell no ha sido impulsada como redentora de TNA.

Dos puntos de Bound For Glory un tanto desconcertantes son ese «One Final Battle» como acto de nostalgia con The Hardys y Team 3D, cuyo carácter titular se antoja absurdo, potenciado tras la conquista del Campeonato de Parejas NXT por parte de los hermanos; así como el duelo Tessa Blanchard vs. Gia Miller, inusual por la exposición concedida al debut competitivo formal de la segunda. Y con todo, precisamente la falta de expectativas permite que haya más cabida para el asombro. Porque en nosotros mismos reside el asombro, que decía Maya Angelou.

Algo menos de sorpresa, por mayores expectativas depositadas, alberga la «Hardcore War» entre The System y Order 4, que aunque arrastre el inorgánico «face turn» del primer grupo, debería dejarnos un decente acto de violencia, factor que se echa de menos desde el retiro de Sami Callihan en Emergence el pasado agosto y me temo se convertirá en definitivamente residual, considerando las pretensiones televisivas de TNA. Pero hablamos de un PPV, y en este formato el producto puede soltarse un poco la melena.

Y espero destile cierta violencia la revancha por el Campeonato Internacional que protagonizarán Frankie Kazarian y Steve Maclin; tal vez en pos de ello TNA añada una estipulación durante el transcurso de Bound For Glory. Y espero que la recompensa al trabajo de Kaz no sea efímera y este retenga, tras derrocar a Maclin en Victory Road. Parece que El Mesías será la siguiente rivalidad para «Bulletproof», si recordamos su injerencia durante aquel choque previo.

Tres meses atrás, dije en el previo de Slammiversary que con Leon Slater aún había esperanza. Y ante su defensa del Campeonato de la División X contra Je’Von Evans sólo cabe tomar asiento y acomodarse, a pesar de que la sombra de un continuo «scouting» al británico por parte de WWE sobrevuele el combate desde el primer minuto que se oficializó. Slater es el gran resquicio de lucha libre en TNA, e incluso su derrota mañana importaría poco; menos aún al espectador desenfadado y libre de contextos, pues a cambio, y sin sorpresas, el viaje seguro habrá merecido la pena.

► Cartel

[COUNTDOWN TO BOUND FOR GLORY]

