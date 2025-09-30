Queja pública mediante hacia RevPro por la tardanza en subir a su OnDemand su segundo Trios Grand Prix, espero disculpen los lectores este desbarajuste cronológico. Sin que por tal razón haya podido todavía hacer review de aquella cita doble celebrada los pasados días 20 y 21 en Barcelona (Cataluña, España), doy cuenta pues del más reciente show de RevPro, nuevo Live In Coventry, visto este pasado domingo 28 desde el HMV Empire de dicha ciudad inglesa.

Como principal lucha anunciada, Los Tranquilos de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI) enfrentaron a Connor Mills y Jay Joshua, ganadores de la Great British Tag League. Tercera implicación de los ex New Japan en RevPro.

Completando el cartel, Nino Bryant defendió el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Competo RevPro ante Joe Lando; Sha Samuels y Michael Oku, antes de medirse por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro en Live In London 100, hicieron equipo de nuevo, esta vez para ir contra Sons Of Southampton (JJ Gale y David Francisco); Amira Blair buscó ajustar cuentas con Alexxis Falcon; Trent Seven y Luke Jacobs se midieron en mano a mano y el español Ángel Reyes, quien ya debutó en RevPro durante el Trios Grand Prix, compitió por primera vez sobre suelo británico, ante Kieron Lacey.

RevPro Live In Coventry pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para su visionado a la carta.

► El Tercer Tranquilo

Gideon Grey regresó a la mesa de comentarios, acompañado de Andy Quildan

Ángel Reyes derrotó a Kieron Lacey . Según comentó Andy Quildan al inicio, Will Kaven, Mark Trew y Kieron Lacey atacaron a Reyes durante el Trios Grand Prix. Y esa agresividad la continuó Lacey aquí, atacando al novel cuando no había terminado de hacer su entrada. Quiso vacilar Lacey a Reyes en su terreno, pero el español se sintió respaldado como si estuviera en Barcelona. Supongo que lo verían en vivo allí o conocerían algo de su trayectoria en Resist Pro Wrestling y Lucha Libre Rebelión, porque, como recalco, el Trios Grand Prix no está en RevPro OnDemand. Finalmente, con su patada circular y la cuenta de tres, Reyes sumó su primera victoria para RevPro. Desconozco cómo fueron sus actuaciones en Barcelona (sólo sé que perdió sus dos combates), pero aquí no mostró ni la mitad de lo que es capaz. Una buena noticia. En las postrimerías, Lacey retó a Reyes a una lucha de tercias, quejoso de que le dieran oportunidades a extranjeros.

Este Live In Coventry se recordará, espero, como el día en que Àngel Reyes comenzó una exitosa andadura sobre RevPro e incluso fue el tercer Tranquilo de Japón. Sólo por ello, cualquier aficionado de la lucha española debería echarle un vistazo. Entre el resto de lo presentado, lo único verdaderamente rescatable estuvo en esa defensa del Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero que mereció más minutos, teniendo en cuenta que el Samuels y Oku vs. SOS y el Seven vs. Jacobs gozaron de mayor cantidad; y el segundo combate ni siquiera condujo a nada. Por cierto, ¿dije ya que el Trios Grand Prix aún no está en RevPro OnDemand? 6/10

