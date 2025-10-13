CM Punk acepta el nuevo enfoque creativo en WWE

CM Punk volvió a la WWE en el 2023 y ha reiterado una y otra vez que la WWE es un lugar diferente al que dejó hace más de una década, y ha explicado cómo él también ha cambiado, especialmente en cuanto a su enfoque creativo, donde incluso ya no siente la necesidad ni desesperación de tener un Campeonato Mundial, sino que más bien se ha enfocado en la calidad de sus rivalidades.

► CM Punk acepta las decisiones creativas en WWE

Durante una entrevista en «Pardon My Take», le preguntaron a Punk si tenía un enfoque práctico en sus historias, y el ex campeón mundial de peso Completo admitió, con gran madurez, que ahora acepta y escucha las opiniones de los demás y ve la «magia» de seguir las ideas de los demás, y que en ese sentido comparte con la filosofía de John Cena, en torno a que no escoge a quién quiere enfrentarse.

«Creo que hay un poco de magia que puede ocurrir porque, para mí, trabajo con muchas mentes brillantes. Hay mucha gente con más experiencia que yo, y quizás en aquel entonces diría: ‘No, sé qué hacer’. Y sabes, ahora estoy más… supongo que simplemente más tranquilo. Mientras que antes era más rebelde, ahora, para mí, hay una magia en tomar algo que no viste o en lo que no pensaste, la idea de alguien más, y decir: ‘Oh, ¿sabes qué? Sí, vale, puedo hacer eso con esto. Y oye, ¿y si hiciéramos esto?'»

«Realmente no propongo cosas, y he tomado una página del libro de Cena: ellos las manejan, yo las interpreto, ¿sabes? Tengo ideas y sugerencias, y la mayoría de las veces, son para otros, no para mí. Simplemente me dejo llevar», añadió Punk.