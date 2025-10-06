WWE RAW 6 DE OCTUBRE 2025 .— Lyra Valkyria ayudó la semana pasada a Bayley cuando era golpeada por Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez. Su intromisión provocó que Pérez pidiera un mano a mano con ella, así que las dos excampeonas NXT volverán a encontrarse buscando ajustar cuentas. Todo indica que Valkyria estará en desventaja, pues seguramente Raquel Rodríguez estará en la esquina de su rival, además de que otros miembros del Judgment Day podrían estar cerca. ¿Le cuidará Bayley las espaldas? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el American Airlines Center, en Dallas, Texas.

En otro mano a mano femenil, la Campeona Intercontinental Becky Lynch enfrentará a Maxxine Dupri en una lucha no titular.

Además, se espera la presencia de CM Punk.

WWE Raw 5 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro