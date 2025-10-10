WWE SMACKDOWN 10 DE OCTUBRE 2025 .— A un día de Crown Jewel, la Campeona WWE, Tiffany Stratton, se unirá a la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, para enfrentar a Giulia y Kiana James. La lucha es una consecuencia directa de la intervención de Giulia y James durante la firma del contrato entre Stratton y Vaquer la semana pasada. Ahora, las reinas de ambas marcas deberán coexistir en el ring bajo presión, ante rivales que seguramente aprovecharan las fricciones que tendrán ante el inminitente duelo de campeona contra campeona en estas tierras australianas. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la RAC Arena, en Perth, Australia.

En un encuentro que los Wyatt Sicks (Joe Gacy y Dexter Lumis) defenderán el Campeonato de Parejas WWE ante los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins).

Sami Zayn continuará con su reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos. ¿Quién será su rival sorpresa?

Damian Priest vs. Aleister Black está programado bajo la estipulación de Last Man Standing, para cerrar con brutalidad una de las rivalidades más intensas del año.

WWE SmackDown 10 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 am, hora del centro