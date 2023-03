WWE planea volver a Australia para un gran evento

La WWE acaba de anunciar que el 6 de mayo estará celebrando Backlash 2023 en San Juan, Puerto Rico. No es el único evento de la compañía confirmado fuera de Estados Unidos. King & Queen Of The Ring 2023 será en Yeda, Arabia Saudí, mientras que Money in the Bank será en Londres, Inglaterra. Y recientemente se hizo Elimination Chamber 2023 en Montreal, Quebec, Canadá, país donde estuvieron realizando una gira de shows televisados y house shows. Yendo a 2022, estuvieron también en México o Alemania.

Y ahora nos enteramos de que están planeando volver a Australia, según informa nuestro compañero Dave Meltzer en el boletín de esta semana del Wrestling Observer. El gobierno estatal de Australia Occidental está negociando actualmente con WWE para realizar un espectáculo en un estadio importante en el país. La primera estimación apunta a la ciudad de Perth, donde se encuentra la RAC Arena, que tiene una capacidad de 15.000 espectadores. El acuerdo sería similar al que se hizo con Melbourne en 2018.

Entonces, se hizo el Super ShowDown 2018. Pero aquella no fue la última visita de la empresa al país oceánico ya que en octubre de 2019 realizaron una gira de tres house shows en Sydney, Brisbane y la ciudad antes mencionada. Es interesante señalar que la WWE celebra eventos en Australia desde 1985. Incluso con NXT hicieron una gira de siete espectáculos en 2016. Veremos qué novedades tenemos próximamente sobre su siguiente vistia a las tierras australianas y cuál es el evento que celebran allí.

The #Undertaker just went OLD SCHOOL in Australia! #WWESSD #TripleHvsUndertaker pic.twitter.com/4dFoVRBsCv

#WWENXT Tag Team Champs @TrueKofi & @AustinCreedWins have taken the titles all the way to Australia and have reunited with @WWEBigE!#WWEonBINGE @WWEAustralia @binge pic.twitter.com/plp5inxgrM

— WWE (@WWE) January 23, 2023