Entradas para Money in the Bank 2023 se agotaron rápidamente

Tras el éxito que tuvo Clash at the Castle en octubre pasado cuando se llenó el Principality Stadium de Cardiff, en Gales, Triple H decidió llevar Money in the Bank 2023 al Reino Unido, específicamente a la Arena O2 de Londres, Inglaterra, para este sábado 1 de julio de 2023. Muchos cuestionan la localidad, ya que solo cuenta con una capacidad de 20 mil espectadores y seguramente han quedado cortos en la venta de boletos. No obstante, la compañía justificó esta decisión basado en el hecho de que era una petición expresa.

A pesar de que en este punto no hay nadie ni nada confirmado para Money in the Bank, la venta de boletos ha sido todo un éxito. Alex McCarthy del Daily Mail informó recientemente que WWE confirmó que las entradas de venta general del evento premium en vivo se agotaron en un minuto. La misma fuente reveló que más de 30,000 fanáticos estaban en la fila de Ticketmaster, tratando de asegurar sus lugares, sin éxito.

WWE say the general sale MITB tickets sold out in ONE MINUTE today.

At one point, there was over 30k WWE fans in the queue, and that was just Ticketmaster.

Only single holds and premium tickets will be available in the coming weeks. The O2 is going to be jumping July 1 🔥

— Alex McCarthy (@AlexMcCarthy88) February 24, 2023