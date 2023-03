El triste fallecimiento de Jay Briscoe el pasado 17 de enero dejó en suspenso cualquier potencial plan para la dupla que formaba junto a su hermano Mark, tras reconquistar estos el título mundial de parejas de ROH durante Final Battle 2022.

Lógicamente, por respeto y prudencia, ROH no quiso dar cuenta del estatus de estas correas hasta transcurrido un tiempo prudencial. Plazo que vio su fin ayer, pues el propio Mark Briscoe hizo un interesante anuncio en AEW Rampage.

Como parte del cartel de Supercard of Honor 2023, ese Campeonato Mundial de Parejas ROH se pondrá sobre la mesa. O más bien, colgará del techo, porque Mark Briscoe dijo que varios equipos batallarán por las correas en un combate de escaleras denominado “Reach For The Sky” (homenaje al habitual latiguillo de Jay Briscoe).

Sin desvelar la nómina completa de participantes, Mark Briscoe sólo mencionó a The Lucha Brothers. Mientras, tampoco sabemos si el Campeonato Mundial de Parejas ROH quedará vacante o Mark Briscoe lo defenderá haciendo tándem con un nuevo compañero.

Estamos ante la primera confirmación oficial para el menú de Supercard of Honor, si bien se espera que Claudio Castagnoli defienda el Campeonato Mundial ROH ante Eddie Kingston, según los acontecimientos de la semana pasada.

ROH Supercard of Honor 2023 discurrirá el próximo 31 de marzo desde el Galen Center de Los Ángeles (California).

