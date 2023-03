King and Queen of the Ring se realizará en Arabia

Ya se venía especulando que los torneos King y Queen of the Ring volverían a aparecer en WWE y sobre todo serían un evento Live Event Premium y ya sabemos cuándo y dónde será.

Durante el evento de RAW de esta semana, se hizo el anuncio oficial, donde WWE informó que King and Queen of the Ring, será un PPV más dentro de la lista de eventos magnos de la empresa.

Este se realizará en Jeddah, Arabia Saudita, el próximo 27 de mayo, siendo el primer evento de ese país en el año.

En ediciones anteriores se han hecho torneos de eliminación directa, algo que podría estarse realizando en esta ocasión también.

► Los últimos reyes de WWE

La última edición varonil de este torneo fue en 2021 y en ese entonces fue ganado por Xavier Woods; mientras que la primera edición de Queen of the Ring, fue ese mismo año siendo Zelina Vega quien se alzó con la corona.