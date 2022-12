WWE nunca rechazó a NXT el uso de una Superestrella

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) y Apollo Crews fueron las tres Superestrellas del elenco principal de WWE que estuvieron luchando anoche en NXT Deadline. Para ser correctos, el «One Man Nation» ya es oficialmente un luchador de la marca amarilla. Mientras tanto, parece que sus dos compañeros lo serán también, al menos durante un tiempo, pues en el evento ganaron el Campeonato de Parejas de la misma. A lo largo de 2022 hemos estado viendo a muchos debutar o volver al programa de los martes, y parece que la costumbre no se va a detener.

► Las Superestrellas entre WWE y NXT

Además, es interesante señalar que Raw y SmackDown nunca negaron el uso de una Superestrella a NXT. Shawn Michaels lo da a conocer en la conferencia de prensa después del show de anoche, en el que, hablando de resultados, Crews perdió ante Bron Breakker por el Campeonato NXT.

«Mantengo mis preguntas bastante conservadoras, no es como si pudiera decir: ‘Oye, ¿podemos traer a Roman aquí para un par de rondas?’. En este momento, no creo que haya habido nadie por quien haya preguntado con quien haya recibido un no. Seré honesto, trato de ser conservador y no aprovecharme de la amistad como: ‘Hola amigo (Triple H)’. Trato de ver quién es, y tal vez no estén haciendo demasiado en ese momento o alguien que tal vez haya estado fuera por un tiempo, y están buscando volver, y puedan mojar los pies aquí, probarse y regresar».

¿A quién más del elenco principal de WWE os gustaría ver en NXT?