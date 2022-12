Durante el reciente NXT Deadline, The New Day conquistaron el Campeonato de Parejas NXT al batir a Pretty Deadly tras aplicar su Midnight Hour en un combate que fue mucho más entretenido de lo previsto. Esto marca un hito histórico para Kofi Kingston, quien con 15 Campeonatos de Parejas logró batir el récord que compartían con Edge y Booker T, a la vez que se convirtió en el primer luchador en haber logrado todas las versiones del Campeonato de Parejas en la WWE: el Campeonato Mundial de Parejas WWE, el Campeonato de Parejas Raw, el Campeonato de Parejas SmackDown y, ahora, el Campeonato de Parejas NXT.

► The New Day podría competir en NXT Vengeance Day

Una vez que se dio la «sorpresiva» victoria de The New Day en NXT Deadline, Shawn Michaels se refirió al futuro del carismático dúo durante la conferencia de prensa posterior a dicho evento premium. The HBK dejó en claro que hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que The New Day compita en NXT Vengeance Day el 4 de febrero.

“Recibimos una llamada el otro día, y genuina y sinceramente, no estábamos seguros de lo que íbamos a hacer. Siempre soy bastante honesto con ustedes. Ya sabes, es una de esas cosas como que enviaré un par de mensajes de texto y veré qué podemos hacer.

Una vez más, nada de esto se ha finalizado todavía, pero tengo toda la intención porque, según tengo entendido en este momento, The New Day sigue siendo parte de SmackDown, por lo que nuestros títulos definitivamente deberían estar representados. Ese cruce que tuvimos en los últimos meses va a continuar. Diré esto, a veces creo que perdemos el concepto del hecho de que, supongo que siempre soy conservador, y nunca quiero molestar a nadie y no presiono más de lo que debería. Pero de vez en cuando, diablos, todo lo que tengo que hacer es hacer una pregunta y Hunter (Triple H) dice: ‘Sí, claro’. Luego, tenemos que hablar con el talento y ver si funciona para todos.

La cuestión es que estoy pensando en Vengeance Day, pero eso, obviamente, no está finalizado, pero tengo que pensar absolutamente en vender esos boletos en Charlotte y descubrir qué podemos hacer para ayudar mejor. En este momento, no puedo decir que sepa que New Day será parte de eso, pero puedo prometerles que haré todo lo posible para asegurarme de que estén porque eso es algo que será beneficioso para hacer que ese evento en vivo premium en Charlotte sea algo especial”.

NXT Vengeance Day será el siguiente evento premium de NXT y se llevará a cabo justo una semana después de Royal Rumble 2023, en el cual Kofi Kingston decidió participar. Shawn Michaels ya piensa en una hoja de ruta para dicho evento, que marcará el reinicio de los eventos premium de NXT fuera de Orlando, y por consiguiente, tendrán que hacerlo atractivo para que los fanáticos concurran.