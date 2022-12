A mediados de 2022, Apollo Crews volvió a NXT después de un tiempo sin hacer demasiado en el elenco principal de WWE. Nunca ha terminado de encontrar su hueco en Raw ni en SmackDown, salvando determinados momentos a lo largo de los años. En la marca amarilla no le ha estado yendo mal y cabe mencionarse que oficialmente es una Superestrella de la misma. Anoche, en Deadline, estuvo luchando por el campeonato máximo contra Bron Breakker. No ganó el combate pero estar en la contención es sin duda una buena noticia.

► Apollo Crews va a seguir en NXT

Qué seguirá para el «One Man Nation» de ahora en adelante es una incógnita pero sí podemos adelantar que no abandonará el programa de los martes. Ya no solo porque pertenece al vestidor de mismo sino porque Shawn Michaels no tiene intención de devolverlo, como señaló en la conferencia de prensa después del evento de anoche.

“Yo, eh, no tengo intención de dejarlo ir a ningún lado (risas). Diré esto. Yo no tomo las decisiones del elenco principal. Pero por ahora, lo amamos aquí en NXT.

«Tenemos un plan para el futuro de Apollo. Se quedó corto esta noche en su combate por el Campeonato NXT. Pero tenemos más por venir para él en NXT. Diré esto. Mira, Apollo nos brinda una gran cantidad de experiencia, y eso es algo a lo que tratamos de aferrarnos aquí tanto como podamos.

«Obviamente, es beneficioso para nosotros en el desarrollo de Bron. Pero sentimos que Apollo tiene mucho más conocimiento y experiencia para ayudar a otras personas aquí. Por lo tanto, nos encantaría seguir manteniéndolo aquí todo el tiempo que podamos y compartir su experiencia con tantos de nuestros jóvenes talentos como podamos”.

¿Os gusta lo que ha estado haciendo Apollo Crews en NXT?