NXT: Bron Breakker retuvo contra Apollo Crews

Esta noche, en la quinta lucha del evento premium denominado NXT Deadline, se realizó un combate por el Campeonato NXT entre el campeón, Bron Breakker, y su retador número uno, Apollo Crews. Al final, Breakker logró salir vencedor.

El final de la lucha llegó tras 14 minutos y 34 segundos. Crews y Breakker tuvieron un buen intercambio de golpes- Posteriormente, Breakker logró aplicar una spear para llevarse la victoria por cuenta de tres.

Tras el combate, Grayson Waller, quien es el nuevo retador número uno de Breakker, tras ganar el Iron Survivor Challenge Match, atacó a Breakker.

Grayson Waller attacks Bron Breakker and poses with the NXT Championship.

Lmfao just imagine the sight of Grayson Waller as the next NXT Champion.💀😭🤣 #NXTDeadline pic.twitter.com/N1bLw8chQK

