3×3: Lo mejor y lo peor de NXT DEADL1NE

NXT DEADL1NE .— Este sábado se llevó a cabo NXT Deadline, el último evento premium de la marca en el 2022. En el combate estelar, Bron Breakker derrotó a Apollo Crews y retuvo el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR DE NXT DEADL1NE

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT DEADL1NE, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Orden de los combates

Por la falta de una construcción seria y lo predecible del resultado, quizás el combate entre Bron Breakker y Apollo Crews no debió terminar, y su lugar debió ser ocupado por uno de los Iron Survivor, muy a pesar de que el ataque de Waller al final haya tenido sentido; sin embargo, después de lo vertiginoso y caótico que fue el combate previo, le costó mucho al público meterse de lleno en el estelar.

► 1– Isla Dawn vs. Alba Fyre

Ese fue un cambio tan desalentador como podríamos haber imaginado después del primer combate. Estas actuaciones sobrenaturales pueden ser un verdadero problema si se abusa, y Alba Fyre parece que no recibirá más impulso por el momento. El combate fue intenso y el resultado lógico, pero el desarrollo dejó un tanto que desear.

LO MEJOR

► 3– Pretty Deadly vs. The New Day

Esto fue genial, ya que ni siquiera se molestaron en tratar de hacer algo serio. The New Day salieron y dieron un gran partido contra Pretty Deadly, quienes dieron su mejor combate desde su llegada a NXT. Cualquier escenario era ganar-ganar aquí y se fueron por el lado del morbo al darle la triple corona a The New Day, sin que esto signifique una devastadora derrota para los británicos. Fue muy entretenido y será interesante ver lo que sucederá en las próximas semanas, pero esto podría ayudar a los ahora ex Campeones.

► 2– Iron Survivor Challenge Femenil

Bueno, ciertamente fue un buen encuentro y hubo una buena historia con todas tratando de robar una caída aquí y allá. El concepto es bueno, pero al mismo tiempo hace que sobre el final las cosas cambien un poco debido a la estrategia. Aún así, todas brillaron y Roxanne demostró ser la verdadera «Underdog» con su victoria.

► 1 – Iron Survivor Challenge Varonil

Esta fue la carrera contrarreloj que esperábamos y tuvo un enfoque distinto al de las mujeres, que también fue buena. Waller y Axiom lucieron espectaculares aquí, logrando un doblete en cuestión de segundos. El enmascarado aprovechó para saldar sus diferencias con JD McDonagh y Carmelo, quien lucía como el favorito y que estuvo a punto de ganar, simplemente no pudo con la astucia de Waller, quien se robó la victoria en los últimos segundos y escapó para evitar un empate. Fue entretenido de inicio a fin, y tuvo su componente de drama también.