The New Day nuevos Campeones de Parejas NXT

Esta noche, en la tercera lucha del evento premium denominado NXT Deadline, se llevó a cabo un combate por el Campeonato de Parejas NXT entre los entonces monarcas, Pretty Deadly (Kit Wilson y Elton Prince) y sus retadores número uno, Kofi Kingston y Xavier Woods, los experimentados The New Day.

La campana sonó y Woods y Wilson iniciaron el match con lucha a ras de lona. Woods luego le dio varios raquetazos al pecho de Wilson, quien con un puñetazo y una tacleada de hombro logró revertir la situación. Woods luego lo sorprendió con un sentón bombazo para uan cuenta en dos.

► The New Day hace historia: primeros Campeones de Triple Corona por Equipos en WWE

En este punto, Kiiongston entró, pero fue sorprendido por Prince y rápidamente este obtuvo una cuenta en dos segundos. Kingston hizo su Monkey Filip y mandó a volar por los aires a Prince. Luego, empezó a hacer twerking y los fans y Booker T enloquecieron.

En este punto, Prince metió las correas de campeonato al ring, y como el réferi estaba distraído… aplicaron la de Eddie Guerrero de hacerle pensar al réferi que los habían golpeado con ese objeto externo. Solo que New Day hizo la misma y el réferi quedó totalmente sorprendido, así que no pudo descalificar an aide porque los cuatro estaban tendidos en la lona.

El final de la lucha llegó tras 14 minutos y 5 segundos. Woods y Kingston se unieron para castigar a Prince y conectarlo con el Midnight Hour para que así Woods cubriera a Prince y se llevara la victoria vía las tres palmadas del réferi.

Para ver la cobertura, conocer las luchas, los resultados y las calificaciones de los combates del evento premium NXT Deadline del que se habla en esta nota, da click aquí para acceder a la mejor cobertura, la de nosotros, la de SÚPER LUCHAS.