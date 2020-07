Luego de perder el Campeonato NXT ante Keith Lee en una muy buena lucha, todo parece indicar que Adam Cole estará ascendido al elenco principal de WWE, empresa con la que tiene por lo menos 3 años más de contrato. Sin embargo, a Booker T no le parece que sea la mejor opción, y en la más reciente edición de su podcast Hall of Fame, expuso sus interesantes razones:

► Adam Cole en NXT, ¿un desperdicio de talento?

"Si yo tuviera el libro, haría que Adam Cole se quedara en NXT un poco más de tiempo. No digo que no esté listo para ir al elenco principal ni nada de eso. No digo que se vaya a perder en la baraja de talentos que ya hay en el elenco estelar ni nada de eso.

"Estoy diciendo que un poco más de tiempo en NXT simplemente le caería un poco mejor. No creo que le vaya a hacer daño quedarse un poco más en NXT. Los demás chicos necesitan a tipos como Adam Cole en ese sistema. Tan joven como es Adam Cole, y pese a tan poco tiempo que ha estado en WWE, este muchacho realmente es un estudioso del juego, de la industria. Él podría enseñarle mucho a estos otros tipos que están en ese sistema de desarrollo.

"Escuché que alguien me dijo, y estoy de acuerdo con ello, que si Adam Cole midiera un metro 90, sería el Campeón Universal WWE n este momento. Así de bueno es este niño. Realmente es así de bueno. "No quiero molestar a Shawn Michaels ni nada de eso, pero parece ser que el muchacho es un Shawn Michaels 'del siguiente nivel', que puede salir allá afuera y se puede convertir en el nuevo Mr. WrestleMania.

"Sí, sé que es una era diferente con la era de aquel entonces, pero realmente miro a Adam Cole y digo: 'Este tipo es realmente muy talentoso'. Y yo no digo eso acerca de muchos chicos. Yo lo mantengo real. Te voy a decir esto aquí mismo: en lo que respecta a talento, hay mujeres y muchos de estos muchachos que tienen mucho tiempo en la televisión para salir y luchar y presentarse y verse bien. Lo digo porque tenemos ahora a un tipo como Adam Cole que acaba de entrar en el lugar. No es que haya entrado en ese papel como tal, sino que dijo: '¡Voy a tomarme este lugar!'

"Le voy a decir a todos lo bueno que es Adam Cole. Este tipo literalmente eclipsó tanto talento en ese elenco en NXT, que ya había estado allí por bastante tiempo. No quiero meterme con los chicos, ni nada de eso, pero Ricochet ya estaba allí antes que Adam Cole. Finn Bálor ya estaba allí antes que Adam Cole.

"Pero el único tipo con el que creo sentir que tiene esa calidad y poder de estrella para poder salir y poder mover algunos números en el rating es Adam Cole. Pero entonces es en donde digo: no piensen que los tipos que nombré antes no han tenido la oportunidad de salir y ponerse en el mapa. No. Todo depende de lo que haces dentro del ring cuando te dan tu tiempo.

"Sin importar si son 5, 10 o 15 minutos en televisión, ese es tu momento para salir allá y mostrarle al mundo lo bueno que realmente eres. Si no eres tan bueno, quedará en evidencia. Lo que no veo mucho ahora mismo es a los jóvenes talentos tratando de estudiar cómo llegar al siguiente nivel, cómo llegar a ser estelaristas y mantener ese estatus".