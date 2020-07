► Keith Lee nuevo Campeón NXT y Campeón Norteamericano NXT

En la más reciente edición de WWE NXT, Keith Lee logró vencer a Adam Cole en la lucha en la que el ganador se llevaba todo, y no solo retuvo el Campeonato Norteamericano NXT, sino que ganó el Campeonato NXT y se convirtió en el primer doble campeón en la historia de NXT, tal y como se había logrado conocer como spoiler la semana pasada.

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Y llegó la hora de una de las luchas más importantes de la historia de la marca amarilla: Campeón vs. Campeón.

Primero, el Campeón Norteamericano NXT, Keith Lee.

Luego tenemos el ingreso del Campeón NXT.

En las presentaciones, el público está mayoritariamente con Keith Lee, aunque Cole no es abucheado.

Al sonar la campana, Cole busca colocarse en una posición favorable y aplica un candado a la cabeza de Lee, quien se libera rápidamente, y le toma el brazo. Cole busca zafarse, pero no lo consigue.

Cole busca aplicar una patada, pero es bloqueada y Cole es enviado afuera del ring. Lee se sale y busca embestir a Cole, pero este se esquiva y logra hacer impactar a Lee contra el plexiglas.

Cole aprovecha el ímpetu y castiga a Lee afuera del ring. Reingresa solo para interrumpir el conteo del réferi.

Ambos están de regreso al ring y Cole castiga a Lee contra las cuerdas y consigue una cuenta de dos después de aplicar un neckbreaker. Luego, lo castiga con una palanca.

Cole buscaba removerse la rodillera pero Lee lo detiene y luego de una breve ofensiva de Cole en retaliación, Lee lo recibe en el aire y consigue una cuenta de dos después de aplicar un Powerslam.

Lee busca malas intenciones desde la cima del esquinero, pero Cole lo baja con una patada y luego le aplica desde esa posición, un Backstabber y logra una cuenta de dos.

Ahora sí, Lee tiene a Cole contra el esquinero y consigue el Superplex. Luego de unos diez segundos, Lee cubre a Cole y el réferi cuenta hasta dos.

Cole conecta varias patadas a Lee que aparentemente lo derriban; sin embargo, Lee todavía tiene fuerzas y consigue un Powerbomb. El réferi cuenta hasta dos nuevamente.

Lee sigue mostrando su gran poder y con otro bombazo a Cole, consigue otra cuenta de dos.

Ahora Lee lleva a Cole cerca de la esquina y consigue un Moonsault, otra cuenta de dos. Cole resiste como puede.

Lee busca el Big Bang Catastrophe, pero Cole se libera y conecta una Superkick y Lee tambalea. Varias patadas después, Cole consigue el Last Shot, pero el réferi cuenta hasta dos.

Cole busca un segundo Last Shot, pero Lee lo estaba esperando y lo recibe con un gran lazo al cuello. Cole cae aparatosamente.

Cole busca liquidar esto y consigue el Panama Sunrise. Otra cuenta de dos. Cole no lo puede creer y el público corea "NXT, NXT".

Más patadas cortesía de Adam Cole y cubre. Otra cuenta de dos segundos. Ahora, Cole se remueve la rodillera y consigue otro Last Shot.

Cole no cubre y busca dejar sin aliento a Lee y va por el Panama Sunrise. Lee lo recibe en el aire y le aplica el Spirit Bomb. Luego, levanta a Cole y con el Big Bang Catastrophe logra la cuenta de uno, dos y tres. Se acabó. El público festeja.

Keith Lee es el ganador en un muy buen combate, y el NUEVO Campeón NXT y el PRIMER Doble Campeón en la marca amarilla. Momento histórico y el reinado de más de 400 días de Adam Cole llegó a su fin.

BASK IN HIS GLORY.@RealKeithLee is a DOUBLE CHAMPION as he pins @AdamColePro to win the #WWENXT North American and #NXTChampionship! #NXTGAB pic.twitter.com/E49LNYnrWT