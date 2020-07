La presentación del Legado del Fantasma en NXT fue todo un éxito, el conjunto conformado por Santos Escobar, Raúl Mendoza y Joaquín Wilde, demostraron que están bien acoplados, por lo que pudieron superar a Drake Maverick y su equipo de apoyo conformado por Fandango y Tyler Breeze.

Desde que se anunció la unión de los dos mexicanos y el filipino, este es el primer duelo que los tres luchan juntos, aunque antes, Mendoza y Wilde ya habían conseguido una victoria dentro de 205 Live, donde derrotaron a Leon Ruff y Liam Gray.

Durante la segunda noche de The Great American Bash, el conjunto comandado por el Hijo del Fantasma enfrentó una complicada prueba, pues Breezango es un equipo con mucho tiempo trabajando junto, pero además Drake Maverick llegó con ganas de venganza, pues cuando se anunció la nueva agrupación, el aún enmascarado Santos lo golpeó hasta el cansancio junto a sus dos compañeros.

Durante prácticamente todo el combate, el luchador originario de la Ciudad de México rehuyó la batalla con Maverick, a quien incluso le desviaba la mirada, para evitar encontrarlo de frente.

El combate se llevó por el terreno de movimientos ágiles y golpes fuertes para aminorar a sus rivales. Aunque el encuentro se definió en un chispazo, pues justo cuando Maverick y Santos quedaron cara a cara, el ex Gerente General de 205 Live parecía que dominaría el combate, pero cuando subió a una esquina fue bajado con unas patadas por el mexicano, quien terminó por aplicarle un Phantom Driver para llevarlo al conteo de tres segundos y quedarse con la victoria.

It will NEVER be enough... https://t.co/IkEMemQf2A

— SANTOS ESCOBAR💀🇲🇽 (@EscobarWWE) July 9, 2020