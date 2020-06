Drake Maverick fue despedido de WWE el pasado 15 de abril como parte del miércoles negro a causa de la pandemia de este coronavirus covid-19. El despedido de él tomó mucha relevancia, dado que grabó un sincero y emotivo vídeo en donde, llorando, agradecía a WWE la oportunidad que le dio, pero no ocultaba su tristeza y preocupación por su futuro, pues ser despedido en medio de una pandemia es algo muy complicado. En ese mismo vídeo, Maverick confirmaba que la compañía le había permitido terminar su participación en el torneo por el Campeonato Interino de Peso Crucero WWE.

Muchos llegaron a pensar que esto era una historia, pero Dave Meltzer confirmó que no lo era. Todo el mundo pensaba que Maverick iba a ganar la fila de este torneo y así iba a regresar a WWE. Sin embargo, eso no pasó, y el mexicano Hijo del Fantasma se coronó como nuevo monarca. Así lo reportamos en nuestra cobertura:

► 7- Campeonato Crucero NXT: El Hijo del Fantasma vs. Drake Maverick

Y los cruceros forman parte del estelar. No se menciona la palabra "Interino" en el cetro que está en juego en este momento.

Maverick busca la palanca al brazo, pero Hijo del Fantasma consigue una cuenta de uno en el forcejeo.

Ahora el enmascarado es quien toma el control de la contienda y logra otra cuenta de uno despúes de un Crucifix pin.

Finalmente, Maverick tiene turno para atacar y con un hurricanrana envía a El Hijo del Fantasma afuera del ring.

Maverick consigue un Rolling tumbleweed desde el borde del ring que impacta en el mexicano, y nos vamos al corte comercial.

Al volver, la acción sigue desarrollándose afuera del ring, y El Hijo del Fantasma consigue un sit down powerbomb sobre Maverick en el piso. Luego, lo devuelve al ring y logra una cuenta de dos.

El enmascarado es quien domina las acciones, mientras Maverick, quien ha estado quejándose, es víctima de una llave.

Hijo del Fantasma consigue otra cuenta de dos luego de un suplex. Maverick busca reaccionar, pero al lanzarse desde el esquinero, es víctima del Boston leg crab, pero no se rinde.

"I'm not gonna quit. I'm not gonna quit. I'm not gonna quit."#WWENXT @WWEMaverick @hijodelfantasma pic.twitter.com/gsekHwxSGX