Adam Cole y Keith Lee reaccionan a su lucha titular en NXT

Después de realizar uno de los combates más importantes de la historia de NXT anoche en la segunda noche de The Great American Bash, Adam Cole y Keith Lee han querido dar su opinión sobre lo ocurrido en el encordado. Después de que el primero perdiera el Campeonato NXT que sostuvo durante 403 días y de que el segundo se adueñara de él mientras al mismo tiempo es el propietario del Campeonato de Norteamérica.

Es una incógnita lo que va a pasar ahora con el ex monarca, que bien podría intentar recuperar la corona recientemente perdida o quizá sea el momento para él de cambiar de marca, de buscar triunfar como lo hizo en la amarilla en Monday Night Raw o Friday Night SmackDown.

No lo es tanto lo que va a pasar con el doblemente rey pues se encuentra en su mejor momento reinando sobre todos en el show de los miércoles. Tan pronto como la semana que viene tendrá una fiesta de celebración. Aunque la misma seguro que es interrumpida por Karrion Kross.

Pero antes de conocer el futuro del rudo en el imperio luchístico conozcamos su reacción a esta importante derrota. Cole se tomó unos segundos una vez finalizado el combate para una primera respuesta a este duro momento que acaba de vivir para su carrera.

EXCLUSIVE: What does @AdamColePro have to say after experiencing the end of his 403-day reign as @WWENXT Champion? #WWENXT #NXTGAB pic.twitter.com/RvYILKqZeS

