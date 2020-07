Ha tenido un total de 570 hasta el momento, es verdad que la mayoría han sido en eventos no televisados, que por lo normal no son tan importantes como las que sí aparecen en pantalla, y no es sencillo elegir una entre todas, pero ella lo ha hecho recientemente aprovechando una publicación de Charlotte Flair en Twitter. Alexa Bliss revela su lucha favorita. La lucha que más disfrutó de las que ha tenido en su carrera como Superestrella de WWE.

► Alexa Bliss revela su lucha favorita

"The Queen" ha estado echando la vista atrás estos días en que se encuentra fuera de acción debido a una cirugía plástica y una de las ocasiones que recordó fue cuando enfrentó a Bliss en un mano a mano en Surviror Series 2017. Flair mostró una imagen de cómo Vince McMahon las abrazó a ambas tras bastidores después del combate. Un combate de 15 minutos del cual salió victoriosa Charlotte.

Un combate además que WWE no incluyó en su lista de los 25 mejores del año pero que para "La Diosa" es su favorito. Y cabe mencionarse que aunque una era Campeona SmackDown y la otra Campeona Raw ninguno de los títulos estuvo en juego.

My favorite match of my career #SurvivorSeries thank you Charlotte 🖤 https://t.co/D6xRavZTxv — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) July 13, 2020

"Mi combate favorito de mi carrera. Gracias, Charlotte".

Las dos continuaron con sus reinados después de la lucha. Bliss siguió siendo la reina de la marca roja y tendría otro gran momento que vivir unos meses después, cuando triunfó, reteniendo el campeonato, en la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2018.

Lamentablemente para ella, el título no duraría mucho en sus manos porque en WrestleMania 34 lo perdió contra Nia Jax. Aunque lo recuperó dos meses después en Money in the Bank. Pero poco más tarde apareció en su camino Ronda Rousey, que se lo arrebató en SummerSlam, siendo esta la última vez que Bliss tuvo un campeonato individual.

Flair siguió siendo la reina de la marca azul; en realidad, su reinado había comenzado cinco días antes tras vencer a Natalya en un show semanal televisado de la misma. Ante la canadiense precisamente defendió el cetro en Starrcade y en Clash of Champions. A primeros de 2018 lo retuvo ante Ruby Riott en Fastlane y sorprendió al mundo venciendo a Asuka, acabando con su invicto, en WrestleMania 34.

Pero no tuvo demasiado tiempo para celebrar pues dos días después perdería el campeonato ante Carmella, que cobró su maletín de MITB, ayudada por The IIconics, que debutaron atacando a la reina.