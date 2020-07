Él fue una de las víctimas del "Asesino de Leyendas" allá por por 2002-2003 y recuerda con cariño esa etapa. Porque Mick Foley está orgulloso de Randy Orton. No es para menos pues la verdad es que ambos protagonizaron momentos icónicos durante su rivalidad. Basta recordar el impresionante combate mano a mano, con incontables armas involucradas, que tuvieron en Backlash 2004 en el que lucharon por el Campeonato Intercontinental.

El miembro del Salón de la Fama del imperio McMahon recordó precisamente este enfrentamiento con el futuro Hall of Famer en un reciente tweet en el que quiso mostrar lo orgulloso que está de todo lo que hicieron juntos cuando tuvieron la oportunidad casi dos décadas atrás.

Man, I enjoy seeing footage of myself getting beaten up by @RandyOrton

So proud to have been on the ground floor of the #LegendKiller character. #RAW

Could the Nature Boy be the next legend to fall? pic.twitter.com/EBZ4aUoUFU

— Mick Foley (@RealMickFoley) July 14, 2020