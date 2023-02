WWE estuvo el 25 de febrero de 2023 celebrando un house show en el campus de la Illinois University en Champaign, Illinois, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

> WWE Live en Champaign, Illinois (25/2)

Becky Lynch vence a Bayley en un mano a mano sin el resto de Damage CTRL, Dakota Kai e IYO SKY

en un mano a mano sin el resto de Damage CTRL, Dakota Kai e IYO SKY Luke Gallows y Karl Anderson vencieron a Dominik Mysterio y Damian Priest en una lucha de parejas

Ronda Rousey y Shayna Baszler vencieron a Natalya y Tegan Nox en una lucha de parejas

Solo Sikoa y The Usos vencieron Braun Strowman, Sheamus y Drew McIntyre en una lucha de tercias

Cody Rhodes venció a Finn Balor en un mano a mano

Light’s Out Street Fight: Bray Wyatt venció a LA Knight en un mano a mano con estipulación

en un mano a mano con estipulación Charlotte Flair venció a Sonya Deville, Liv Morgan y Zoey Stark en una lucha cuadrangular por el Campeonato Femenil SmackDown

en una lucha cuadrangular por el Campeonato Femenil SmackDown Austin Theory venció a Seth Rollins en un mano a mano por el Campeonato de Estados Unidos

becky lynch beating the hell out of bayley at #WWEChampaign 😂 pic.twitter.com/KlkUf0z7Mf — Angelina (@_lynchslaugh) February 26, 2023

¿Qué te parecen los WWE Live?

Fuera de la WWE, también podéis ver los resultados e imágenes de otros eventos recientes: