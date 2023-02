WWE NXT estuvo el 25 de febrero de 2023 celebrando un house show en el Lakeland Armory en Lakeland, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

Welcome to NXT new guy #nxtlakeland pic.twitter.com/TI5KvHeziN

— pro wrestling nerd (@wrestlingnerdRA) February 26, 2023