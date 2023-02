Cody Rhodes “vuelve“ al Bullet Club en WWE Live

Cody Rhodes fue miembro del Bullet Club cuando estuvo trabajando en New Japan Pro-Wrestling al abandonar la WWE en 2016. Enseguida se anunció como nuevo integrante de la facción en cuanto entró a la compañía japonesa. Siempre estuvo buscando liderarla y ello lo llevó a tener problemas con Kenny Omega y a que se creara una guerra en la agrupación. Finalmente, ambos, junto a The Young Bucks, Adam Page y Marty Scurll decidieron que la dejarían para formar The Elite. Ese fue también uno de los pasos para el nacimiento de AEW.

> Cody Rhodes “vuelve“ al Bullet Club

Ya pasaron unos cuantos años desde que el American Nightmare se fue del Bullet Club pero durante el house show de la WWE de anoche en Champaign, Illinois, hizo su retorno al mismo al unirse en el encordado a Karl Anderson y Luke Gallows, también ex miembros, y realizar una promo a la que pusieron fin con el gesto del Too Sweet. Anderson y Gallows, aunque la compañía McMahon no tiene esto en cuenta, siguen formando parte del club. No obstante, Rhodes no, y quizá no debamos tomar esto como su reentrada sino más bien como un tributo.

Por otro lado, no cabe duda de que sería realmente interesante no solo que Cody Rhodes volviera al Bullet Club sino que la WWE reconociera a la facción y a NJPW y trabajara con ellos. Pero esa puerta prohibida va a seguir cerrada, lamentablemente. Aún así, todavía podemos disfrutar de pequeños momentos como este.

¿Te gustaría que Cody Rhodes tuviera una facción en la WWE?