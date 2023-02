WWE NXT estuvo el 24 de febrero de 2023 celebrando un house show en el Jacksonville Armory en Jacksonville, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Y a continaución vemos algunas imágenes de este reciente house show:

What an incredible match between @jd_mcdonagh & @AndreChaseWWE 🔥🔥🔥🔥🔥 #NXTJacksonville pic.twitter.com/EWMcE4l31O

#NXTJacksonville and stilllllll NXT women’s champion the beautiful and talented @Roxane_wwe pic.twitter.com/2YcKQQx6oV

#NXTJacksonville last night. Open challenge this Tuesday. The Kardiak Kid is ready for ANYTHING that's going to come his way.

P.S. I know yall peeped the headband 🤝 pic.twitter.com/GdArghR4AI

— Stronger than I ever was. ⧉ Not @WesLee_WWE (@RascalAtHeart) February 25, 2023