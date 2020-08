WWE anunció el regreso de NXT UK

Convertida tras apenas cuatro TakeOver en la marca más en forma de WWE, NXT UK vio cercenado su gran momento con el estallido de la pandemia, que impidió la continuidad de las grabaciones en las islas Británicas, así como la imposibilidad de que los luchadores residentes allí viajaran a EEUU para al menos concederle exposición en la Full Sail.

A lo largo de cinco meses, surgió el rumor de que WWE podría poner fin a esta subsidiaria europea a causa de las acusaciones vertidas contra algunos de sus competidores, caso de Ligero y Travis Banks (quienes fueron despedidos junto a los árbitros Joel Allen y Chris Roberts), Joe Coffey o Jordan Devlin.

Pero a finales del pasado mes, Triple H desmintió tal rumor, asegurando que WWE se encontraba trabajando con las autoridades locales de Reino Unido para retomar cuanto antes posible la agenda de shows bajo todas las medidas de seguridad necesarias.

Y no vendía humo "The Game", porque ayer, durante NXT TakeOver: XXX, WWE anunció el retorno oficial de NXT UK, con un nuevo capítulo listo para emitirse el 17 de septiembre.

F4WOnline.com informa que las filmaciones se retomarán dentro de los estudios de BT Sports en Londres, cadena que actualmente emite en UK las andanzas de WALTER y Cía.

Horas antes, la cuenta de Twitter 'The Wrestling Movement' revelaba lo siguiente.

BREAKING: TWM has learned that the entire NXT UK roster is in London today having Covid tests.



Tapings could take place soon.#NXT #nxtuk pic.twitter.com/BS037g9eAa