El futuro de NXT UK nunca ha parecido estar en el aire pero es la única marca de WWE detenida durante la Era Covid. Ahora, en un momento en el que las últimas novedades acerca del show británico fueron la suspensión de Joe Coffey y el despedido de dos réferis por el movimiento #SpeakingOut, Triple H habla de su próxima reapertura. Lo hace en una reciente conferencia de accionistas que transcribe Ringside News.

► Triple H y el futuro de NXT UK

"El Centro de Rendimiento que tenemos en Londres ha estado inactivo desde marzo, o por esas fechas, debido a los problemas relacionados con el COVID-19. "Estamos trabajando con funcionarios locales y gubernamentales, que están todo el tiempo analizando la situación, y esperamos que los luchadores puedan volver a trabajar. Sé que todos están ansiosos por hacerlo y esperamos que podamos conseguir que suceda en el futuro cercano. "También estamos trabajando con los socios que tenemos allí para buscar soluciones para que podamos volver a crear contenido nuevo dentro del encordado lo antes posible para la marca NXT UK. "Una vez más, todo eso depende de que podamos hacerlo de manera segura, ya que la seguridad y la salud de nuestros luchadores son lo primero y más importante para nosotros. Pero tan pronto como sea algo que podamos hacer con seguridad volveremos a ponernos en funcionamiento".

El Jefe de Operaciones confirma que no van a cerrar el programa británico y que tan pronto como puedan este va a continuar. No pone fechas así que respeto a esto no puede adelantarse nada. Pero si todo va bien es de suponer que en los próximos meses lo conseguirán.

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará la lucha entre Asuka y Sasha Banks con el Campeonato Femenil Raw en juego.

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SÚPER LUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE.