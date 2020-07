Recordando la rivalidad que tuvieron en torno al Campeonato Femenil NXT, mientras su compañera está recuperándose de una lesión, Asuka espera a Ember Moon. No sabe cuánto tiempo va a tener que esperar, tampoco su antigua oponente. Nadie tiene claro en este momento cuándo va a volver volver a los encordados, incluso si va a poder hacerlo. Pero si lo hace, si es capaz de retomar su carrera, tiene un desafío sobre la mesa para continuar una gran historia.

Estas dos luchadoras tuvieron una ardiente rivalidad en 2017 alrededor del título femenil de la marca amarilla que las llevó a enfrentarse por el mismo en TakeOver: Orlando, NXT At Download 2017 y TakeOver: Brooklyn III. En las tres ocasiones ambas dieron tres enormes luchas, las tres ganadas por la gladiadora japonesa. Se enfrentaron muchas veces pero Moon nunca pudo conseguir una victoria, dentro o fuera de la televisión, ante Asuka.

Ahora, en una publicación en Twitter, quedan para encontrarse en el ring más adelante.

How much longer should I wait...

No matter how long it takes, I believe in you and I'll wait for you forever.😡💕

— ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) July 26, 2020