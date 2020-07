No puede entrar a los encordados debido a su grave lesión en el tendón de Aquiles, pero Ember Moon lucha por volver a WWE. Varias semanas atrás ella misma se mostró muy negativa acerca de retomar su carrera indicando que su carrera podría haber finalizado. Mark Henry pudo tranquilizarla diciendo que es demasiado buena para que eso ocurra tan pronto, respondiendo ella que aún le queda mucho que demostrar. Por lo que se sabe, quien fuera Campeona NXT no está cerca de regresar a la acción, pero sigue batallando para poder hacerlo algún día.

Más recientemente a aquellas declaraciones, la "War Goddess" ha cambiado de discurso. No totalmente pero no mencionó el fin de su carrera al hablar con ComicBook.

"Está siendo una cuesta arriba para mí. Mucha gente no lo sabe, piensan que tengo una rotura de tendón de Aquiles genérica, pero no lo es. Lo que ocurrió es que mi tendón de Aquiles se partió por la mitad y después también se rasgó el hueso . En realidad, mi tendón de Aquiles se rompió por dos sitios y el cirujano piensa que quizá estuve trabajando con él roto durante dos meses , que ya estaba desgarrado hasta cierto punto, y que simplemente no sentí el dolor porque tengo una gran tolerancia.

Moon continúa:

"Pero cuando visité WWE Backstage tenía los sentimientos a flor de piel porque me había enterado de las complicaciones como un día antes. Todavía estaba muy sentimental, hasta el punto de que lloré en la televisión internacional, y me da mucha vergüenza. A veces necesitan una plataforma como esa para decir estas cosas. Porque no solo Mark Henry, Booker T o Triple H me han estado apoyando. Honestamente, todo lo que me han estado diciendo me ha ayudado mucho. Así que, es como si estuviera mejorando. Simplemente no tengo una fecha exacta para regresar.

"Me tomó casi una década llegar a WWE. Lo hice después de cuatro pruebas. 2019 no fue mi año, 2020 no es el año del mundo pero, maldita sea, voy a conseguirlo. Trabajé tan duro. Nadie me ayudó a llegar a ningún sitio, nadie me abrió las puertas, tuve que hacerlo yo. No tengo un legado, no tengo un apellido, pero tengo una gran ética de trabajo. Me tengo a mí misma y mi pasión, y eso siempre ha sido suficiente. Pienso que regresaré, que esto es solo otro bache en mi camino".