Nuevo combate previsto para Payback 2020

En el verano de los experimentos dentro de WWE, Payback llegará dentro de siete días, justo una semana después de SummerSlam. Cercanía con el segundo PPV más importante del calendario que no responde a otra cosa que seguir atrayendo miradas en lo que queda de verano, seguramente justificado desde el punto de vista de las historias con alguna que otra venganza inmediata al estilo de Backlash años atrás.

De momento, sabemos que Sasha Banks y Bayley defenderán el Campeonato de Parejas WWE ante dos gladiadoras aún por determinar. No obstante, los acontecimientos del último Raw quizás dejasen entrever que esas dos retadoras serán Asuka y Shayna Baszler, después de que "The Queen of Spades" hiciera rendir a la actual Campeona SmackDown.

► Primer PPV para Matt Riddle dentro del elenco principal

Pero además, ya hay otro choque a la vista. Según reporta Fightful, Matt Riddle y King Corbin se verán las caras en Payback el próximo 30 de agosto, una vez este choque parece no tener hueco en el cartel de SummerSlam, a falta de nuevos añadidos de última hora. Y en el caso de programarse, veríamos una revancha de la cita de esta noche.

El viernes, Riddle y Corbin protagonizaron una nueva trifulca en mitad del episodio de SmackDown, que WWE vendió como causa de la derrota de Sheamus ante Big E. Veremos qué papel juega el irlandés en esta rivalidad, porque obviando sus hostilidades hacia Riddle, tampoco guarda precisamente mucha amistad con "The Lone Wolf".

De darse lo reportado por Fightful, sería el primer evento de pago por visión que implica a Riddle desde que ascendió definitivamente al elenco principal de WWE.

Interesante, por otra parte, que teniendo en cuenta esa supuesta gran consideración por "The Original Bro" en WWE, esta haya quedado fuera de "The Biggest Party of the Summer". Por eso incido en que debemos estar atentos a cualquier posible anuncio hoy.

