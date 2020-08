WWE tiene "muchas sorpresas" guardadas para SummerSlam 2020

Bajo una entrevista de la que ya recogimos un extracto, Kevin Dunn promete que SummerSlam 2020 no será esta noche un PPV previsible

A lo largo de sus más de 30 años de historia, SummerSlam ha sido escenario de giros de guión que pillaron desprevenidos a muchos.

Me viene a la memoria inevitablemente aquella victoria de British Bulldog que puso en pie a todo el Wembley Stadium en 1992, el sillazo accidental de Shawn Michaels a Bret Hart que permitió a The Undertaker hacerse con el Campeonato WWF en 1997, el regreso de este en 2009 para oprobio de CM Punk, o los canjeos de Alberto del Río y Randy Orton en 2011 y 2013, respectivamente.

Esta noche, algunas historias cuentan con un margen narrativo que permitiría alguna vuelta de tuerca interesante, y bajo la reciente entrevista de Kevin Dunn con Sports Illustrated (de la que ya recogimos un par de extractos), el vicepresidente ejecutivo de producción televisiva promete que habrá sorpresas en "The Biggest Party of the Summer".

«SummerSlam es un pay-per-view de los grandes, y va a haber muchas sorpresas. Lo dije la semana pasada, el objetivo es demostrarle a la gente que WWE ha vuelto, y creo que dimos pasos importantes en este sentido en SmackDown».

► WWE necesita dar un golpe de timón

Entre los puntos con mayor potencial para "plot twist", un fin del reinado de Drew McIntyre, una nueva aparición de Alexa Bliss, o la traición de Dominik Mysterio a su padre. Les recuerdo el cartel anunciado hasta el momento, veremos si definitivo.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO UNIVERSAL; FALLS COUNT ANYWHERE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Sasha Banks (c) vs. Asuka

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Asuka

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS; HURT BUSINESS VETADOS DE RINGSIDE

Apollo Crews (c) vs. MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

LUCHA CALLEJERA

Seth Rollins (con Murphy) vs. Dominik Mysterio (Rey Mysterio)

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN; PERDEDORA DEBERÁ DEJAR WWE

Mandy Rose vs. Sonya Deville

_____________________________

No se pierdan en SÚPER LUCHAS la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. ¿Podrá Drew McIntyre defender el Campeonato WWE ante Randy Orton? ¿The Fiend recuperará el Campeonato Universal de manos de Braun Strowman? ¿Asuka saldrá como doble campeona? ¿Será debut y despedida para Dominik Mysterio? Consulta aquí los horarios por país.