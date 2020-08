WWE confirma la lesión de Karrion Kross

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, un preocupado Triple H habló con los medios luego del show NXT TakeOver: XXX, y allí reveló que el flamante Campeón NXT, Karrion Kross, podría estar lesionado. Aunque dejó todo como una opción, dado que por la felicidad que él y su novia Scarlett Bordeaux tenían, habían estado celebrando tras bambalinas y no había podido ser llevado a revisión médica.

Ahora, WWE ha confirmado a través de su portal web oficial, el hecho de que Kross sí presenta una lesión en su hombro. Esta es la información comunicada:

"Karrion Kross capturó el Campeonato NXT de las manos de Keith Lee en NXT TakeOver: XXX, y lo hizo después de sufrir una lesión en el hombro, según pudo conocer WWE.com. "El personal médico de WWE confirmó que Kross sufrió una separación de la articulación acromioclavicular durante su batalla con The Limitless One.

"A pesar de la lesión, un decidido Kross derrotó al campeón, monstrando una dureza increíble al levantar a Lee para un devastador Doomsday Saito desde la cuerda del medio para apoderarse del Campeonato NXT. Kross se someterá a una resonancia magnética el lunes para determinar el alcance total de la lesión".

Por ahora solo queda esperar la imagen por resonancia magnética (MRI) para conocer la gravedad de la lesión. Esperamos aquí en SÚPER LUCHAS que no sea una lesión muy complicada que requiera cirugía, sin embargo, en el caso de los luchadores, los antecedentes de lesiones en estas zonas indican que casi siempre van a cirugía, aunque al igual que en el fútbol, podría utilizarse algún tratamiento no invasivo para mejorar la lesión, claro, siempre dependiendo del nivel de dolor en la zona y del nivel del año provocado.

EXCLUSIVE: Despite his tough and resilient performance, new #NXTChampion @WWEKarrionKross required medical attention to examine his shoulder separation following #NXTTakeOver XXX. pic.twitter.com/HTl2VD4Nk6