Will Ospreay ve posible luchar con Seth Rollins

Si hubiese sucedido en estos días, probablemente el runrún de que WWE y NJPW preparan un inminente «crossover» recorrería la comunidad luchística de internet. Pero la suerte de «beef» tuitero que protagonizaron Seth Rollins y Will Ospreay se dio en el verano de 2019, cuando nadie imaginaba que Triple H asumiría el rol creativo de Vince McMahon tres años después.

Por entonces, Rollins lucía bastante henchido de orgullo por su estatus de Campeón WWE, y quiso proclamar a los cuatro vientos que WWE era el lugar donde se presentaba la mejor lucha libre del mundo.

Afirmación ante la que Ospreay mostró su desacuerdo, con respuesta de Rollins señalándole que el Imperio McMahon ya tenía una «versión mejorada» de él, en referencia a Ricochet.

Ospreay no quiso quedarse de brazos cruzados y recordó a Rollins que durante ese 2019 había disputado más combates que él. Fue entonces la chispa que pareció encender al Rollins menos afortunado, pues «The Visionary» dejó una réplica muy criticada por los seguidores.

«Bueno, si quieres hablar de números podemos comparar cuentas corrientes también […]»

El particular intercambio de pareceres no fue a más, y días después, Rollins quiso pedir disculpas a Ospreay vía Twitter, aunque sin desdecirse de sus palabras sobre la calidad de WWE.

► Seth Rollins, rival soñado de Will Ospreay

Y podríamos recordar aquel roce cual bagaje narrativo de un combate Rollins vs. Ospreay, que ya no suena tan hipotético, pues bajo entrevista concedida a Tokyo Sports, «The Assassin» menciona a Rollins como uno de sus rivales soñados y asegura que no sería descartable que los veamos compartir ring. Ahora sí, el runrún está servido.