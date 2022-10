¿Hay mala sangre entre WWE y NJPW por Karl Anderson?

Precisamente cuando empezó a reportarse que WWE y NJPW podrían colaborar, ya sin Vince McMahon, la relación entre estas empresas no parece pasar por el mejor de los momentos. Y todo, con un luchador de objeto de discordia: Karl Anderson.

Si el Good Brother ya había acordado su participación en NJPW Battle Autumn antes de firmar con WWE, según expone NJPW, lo adecuado por parte de la compañía McMahon habría sido no programar a Anderson para Crown Jewel, sabedora de que la cita del «King of Sports» tendrá lugar el mismo día 5 de noviembre.

Así que New Japan no esperará a que Anderson esté disponible, anunciando que si no se presenta en Osaka, lo despojará del Campeonato de Peso Abierto NEVER, que debe defender ante Hikuleo. Pero el luchador rechaza tal «amenaza» de la casa nipona, respondiendo que pondrá en juego el oro cuando considere oportuno.

► ¿Una historia entre WWE y NJPW?

Las últimas informaciones que surgen sobre el asunto que involucra a Anderson, WWE y NJPW, sin embargo, nos hacen dudar de la legitimidad de tal conflicto.

Según Fightful, desde que Anderson fue anunciado para Crown Jewel, las cosas entre WWE y NJPW ‘se han torcido’. Pese a la advertencia de NJPW de despojar a Anderson del Campeonato de Peso Abierto NEVER si no aparece por Osaka y la respuesta de la Superestrella, Fightful informa que hay ‘planes vigentes para que Anderson compita en NJPW’, estando bajo contrato con WWE. Fightful no pudo confirmar si Anderson será despojado del título, pero apunta que seguirá compitiendo próximamente en NJPW.

NJPW, expone Fightful, espera que Anderson cumpla con sus fechas adicionales, y aparentemente ve con buenos ojos el nuevo ciclo de WWE sin Vince McMahon al mando. Asimismo, personas cercanas a la situación no estiman que haya problemas entre WWE y NJPW por tal situación, ni entre Anderson y el ‘King of Sports’, pues este habría tenido constancia del regreso de WWE en agosto.