JBL regresó a la programación regular de WWE hace pocas semanas, convirtiéndose en manager de Baron Corbin, a quien denomonó como «el Dios de la lucha libre moderna». Bajo su tutela, Corbin ha obtenido sendas victorias desde que fuera transferido a Monday Night Raw como parte de un canje con Rey Mysterio, quien fue traspasado a SmackDown, siendo la más reciente en la última edición de la marca roja ante Cedric Alexander, a quien prácticamente lo destrozó.

El apodo de «Dios de la lucha libre» no es nada nuevo, y JBL se refirió por primera vez a sí mismo como tal en el 2004, cuando era el líder de la facción The Cabinet. Durante su tiempo con el grupo, JBL ganó su primer Campeonato WWE en el Great American Bash al derrotar a Eddie Guerrero.

A pesar de aquello, este sobrenombre trajo consigo un poco de polémica, ya que ciertos fanáticos también suelen calificar a la estrella de AEW, Kenny Omega, también como «El Dios de la lucha libre profesional», y un fanático le hizo saber esto al miembro del Salón de la Fama WWE vía Twitter, quien respondió que él ya había adoptado el sobrenombre hace veinte años.

Hard to steal my own name. Realized I was a Wrestling God in a backstage segment with the Cabinet almost 20 years ago. https://t.co/sXDJ5fV2Eu

— John Layfield (@JCLayfield) November 8, 2022