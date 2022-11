NOAH: Cartel «Global Dream» NOAH vs Dragon Gate

Pro Wrestling NOAH dio a conocer el cartel del segundo evento especial en el Tokyo Korakuen Hall, denominado «Global Dream», donde sus luchadores alternarán con Dragon Gate.

► «Global Dream»

Las dos empresas, pertenecientes al grupo CyberFight, presentarán este evento conjunto que contará con nueve luchas.

Estos encuentros girarán en las confrontaciones de las diferentes agrupaciones de las dos empresas: N-Innovation, Stinger, Perros del Mal de Japón, Kongo, High-End, Gold Class, D’Courage, M3K, Z-Brats y Natural Vibes. El resultado es un interesante cartel de combates inéditos que sin duda darán mucho de que hablar.

En choque de parejas, se enfrentarán cinco equipos: Ben-K y Minorita contra Eita y Super Crazy contra Manabu Soya e ISHIN contra Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda contra Muhammad Yone y BIG BOSS Shimizu. Las reglas para este duelo especial, comenzarán luchando dos equipos, pasados 90 segundos irán ingresando los siguientes de forma consecutiva. La victoria o la derrota se determinarán cuando un competidor es inmovilizado, sometido o arrojado por encima de la cuerda superior. El último equipo que quede será el ganador.

NOSAWA Rongai hará equipo con Ryo Saito y Genki Horiguchi para enfrentar a Kzy, Jacky ‘Funky’ Kamei y YO-HEY.

Shun Skywalker retorna de su viaje a México aliándose al beligerante Tadasuke para hacer frente a AMAKUSA y Takuma Fujiwara.; éste último, residente de Casa Dragón en México, quien se encontraba en viaje de preparación.

En el turno semifinal, se dará una confrontación de cinco contra cinco, donde estarán presentes dos gladiadores mexicanos. De un lado, el oriundo de Tijuana, Xtreme Tiger hará equipo con Dragon Kid, Alejandro, Dragon Dia y Ninja Mack; del otro, Diamante unirá fuerzas con B×B Hulk, H.Y.O, Hajime Ohara y Hi69.

En la lucha estelar, Kaito Kiyomiya y Yuki Yoshioka, los monarcas máximos de NOAH y Dragón Gate, harán pareja para medirse a Kenoh y Kota Minoura, sus acérrimos oponentes.

El cartel completo queda así:

NOAH «GLOBAL 2 DAYS WRESTLE UNIVERSE PRESENTS GLOBAL DREAM», 11.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

1. Yoshiki Inamura, Yasutaka Yano y Kai Fujimura vs. Mochizuki Junior, Madoka Kikuta y Ryu Fuda

2. Five Way Elimination Tag Team Match: Ben-K y Minorita vs. Eita y Super Crazy vs. Manabu Soya e ISHIN vs. Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda vs. Muhammad Yone y BIG BOSS Shimizu

3. Ryo Saito, Genki Horiguchi y NOSAWA Rongai vs. Kzy, Jacky ‘Funky’ Kamei y YO-HEY

4. TBA vs. Konomama Ichikawa

5. Atsushi Kotoge, Dante Leon y Punch Tominaga vs. U-T, Jason Lee y Strong Machine J

6. Seiki Yoshioka vs. YAMATO

7. Shun Skywalker y Tadasuke vs. AMAKUSA y Takuma Fujiwara

8. Dragon Kid, Alejandro, Dragon Dia, Ninja Mack y Xtreme Tiger vs. B×B Hulk, H.Y.O, Diamante, Hajime Ohara y Hi69

9. Kaito Kiyomiya y Yuki Yoshioka vs. Kenoh y Kota Minoura