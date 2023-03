¿Volverá a luchar Stone Cold Steve Austin en WWE?

Stone Cold Steve Austin había estado retirado durante casi dos décadas, pero siempre se mantuvo cerca de WWE. Steve hizo apariciones esporádicas, sin luchar, pero siempre que WWE le necesitó estuvo allí, incluso en los inicios de la pandemia cuando se celebraban los shows en un Performance Center vacío, él estuvo allí, cumpliendo con papeles de árbitro especial o anfitrión de la programación de WWE.

Le gustaba las travesuras y el pasado año éstas fueron más allá de los que cualquier fanático de WWE pudiera haber imaginado. Stone Cold volvió a luchar en WrestleMania 38 tras 19 años de inactividad, y lo hizo en una de las mejores luchas del fin de semana que cerraba la primera noche del evento en el AT&T Center de Dallas frente a Kevin Owens. La lucha de Austin dejó a los fans con ganas de más, y a sus 57 años, todos nos seguíamos preguntando si volvería al cuadrilátero este año. Ahora la duda ha quedado resuelta.

Esto ha llevado a especular que Austin podría asumir el calendario a tiempo parcial en WWE, similar a los acuerdos en los que estaban Goldberg y The Undertaker, lo que le haría luchar una o dos veces al año. Según se informa, nombres como Brock Lesnar, John Cena y Roman Reigns se lanzaron como posibles oponentes para el veterano, pero nada terminó llegando a buen término.

Hablando con NBC Los Ángeles, Austin ha acabado declarando que a pesar de que WWE sea una especie de terapia para él, sus días de lucha libre ya son agua pasada, por mucho que se lo hubiera estado pensando hasta hace unos días.

“Volver a hacer algo de vez en cuando está bien, porque me encanta mi relación con WWE, pero mis días en el ring han terminado. Aunque hice el evento principal en WrestleMania el año pasado en Dallas, eso fue una especie de casualidad y lo logramos. Es bueno estar de vuelta y ver algunas de las caras, pero me he ido durante mucho tiempo, y no me arrepiento”.

Austin continuó señalando que hay muchos aspectos sobre el negocio de la lucha libre que anhela, pero la competencia en el ring no es uno de ellos.

“Echo de menos a los chicos. Eso es lo que echo de menos. Echas de menos los viajes por carretera contando historias, riendo y haciendo cosas para entretenerse el uno al otro cuando estás en la más absoluta rutina. Solo viviendo la vida con el uno con el otro. Son una raza de animal diferente, los chicos, los seres humanos, los que se meten en este negocio… tienen mucho pero que mucho valor y gracias a eso conseguimos que se creen algunos personajes muy únicos“.

A pesar de que parece que no estará luchando en WrestleMania 39 como él mismo ha afirmado, quizás sí que pueda estar involucrado de cualquier otra manera, generando spots vibrantes y momentos inolvidables como los que crea cada vez que sale a escena. El público lo sabe, lo reconoce y le ama por ello.