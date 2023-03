Steve Austin no descarta un regreso al ring

Steve Austin salió de un retiro de 19 años para competir en WrestleMania 38 el año pasado, donde se enfrentó a Kevin Owens en una lucha sin descalificación, respondiendo a una serie de provocaciones que estuvo realizando en las semanas previas al evento. Sin duda, fue algo muy bien visto por el Universo WWE y la compañía hizo todo lo posible para asegurar la presencia de “Stone Cold” en WrestleMania 39, pero eso no ha podido suceder hasta el momento, aunque en este punto no podemos decir de que esté 100% descartado para el evento.

► Se desconoce si Steve Austin estará en WrestleMania 39

Después de su aparición en WrestleMania 38, los fanáticos se preguntaron si The Texas Rattlesnake alguna vez volverá a competir dentro del ring, ya sea en WrestleMania 39 o en algún otro evento posterior. Y precisamente, el miembro del Salón de la Fama WWE fue entrevistado recientemente en el podcast Out of Character con Ryan Satin, donde se sinceró respecto a la posibilidad de regresar al ring para un combate más, dejando en claro de que no está descartada.

“Bueno, nunca digas nunca. Si las estrellas se alinean de nuevo, diablos, quiero decir, podría volver a suceder, ¿verdad?“

La voluntad de Austin de salir de su retiro demuestra que, si se dan las condiciones apropiadas, podría volver al cuadrilátero. Goza de gran forma física, por lo que un combate más, similar al que tuvo el año pasado, no supone un gran problema para el miembro del Salón de la Fama WWE.