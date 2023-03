Rhea Ripley detalla su incidente con fans de WWE

“¡La gente tiene que respetar que no significa no! No me sigáis por el aeropuerto ni fuera. ¡Hoy me ha desanimado por completo! Ya no firmaré NADA que no sea una foto personal nuestra. Odiame, no me importa. Si alguien está en desacuerdo conmigo, trata de ponerte en nuestros zapatos por un maldito día“. Rhea Ripley exigía recientemente respeto a los fans tras un incidente del que no daba ningún detalle. Pero sí lo hace en una reciente entrevista con USA Network.

> El incidente de Rhea Ripley

“Volamos mucho y viajamos mucho. En este momento estoy trabajando en ambas marcas, así que estoy en el aeropuerto casi todos los días. Así que me encuentro con fanáticos todos los días y hay muchos de ellos. Y cuando se trata de firmas, algunos de ellos tienen montones de las mismas fotos, de las mismas figuras de acción, de los mismos vinilos pop, de las mismas tarjetas, y quieren que firmes cada una de ellas. Y si dices: ‘Oye, solo voy a firmar una, tengo que tomar un avión’, porque la mayoría de las veces que lo hacemos, llegamos tarde. Llegué tarde al trabajo esta mañana, porque llegué muy tarde, y tengo que estar aquí a una hora determinada, y a veces simplemente no podemos firmarlo todo.

“Es una especie de derecho cuando algunos fanáticos esperan que lo hagamos y comienzan a armar un escándalo si les decimos que no. Así que me encontré con un fanático que me siguió fuera del aeropuerto hoy porque les dije que no porque no tenía tiempo y era todo lo mismo que querían firmar. Era un fan específico, es notorio, siempre está en el aeropuerto obteniendo nuestras firmas y vendiéndolas en eBay: conocemos su rostro, sabemos quién es. Él fue el principal instigador, me siguió y otros lo siguieron también y todos me siguieron mientras trataba de encontrar mi Uber. Así que estoy tratando de decirles que no y todos están siendo persistentes y terminé perdiéndome, no tenía idea de dónde estaba mi Uber, y terminé bajando las escaleras lejos de todos los demás y estaba ahí rodeada por estos cinco tipos y solo me están molestando. No creo que la gente entienda cuán amenazante es eso. Especialmente porque no sabes lo que va a pasar. No conozco a estas personas.

“Como dije antes, si eres un fanático genuino y solo quieres una foto con nosotros, no nos importa tomar fotos. Amamos a nuestros fanáticos, amamos el apoyo que nos dan y amamos todo lo relacionado con el Universo WWE. Si quieres una foto, estoy dispuesta a tomar una foto, y sé que todos los demás también lo están. Si tienes una foto de ti y nosotros juntos, la voy a firmar porque es algo personal y sé que la conservarás y la apreciarás, y eres un verdadero fanático, no solo estás tratando de ganar dinero rápido con nosotros mientras estamos en el aeropuerto. Especialmente en un aeropuerto, en muchos casos, estamos privados de sueño, tenemos prisa, no hemos comido, y luego hay gente saltando sobre nuestras gargantas esperando algo de ti. Es mucho.

“Simplemente trátanos con respeto como si fuéramos seres humanos normales en lugar de productos. Encuentro que muchas veces cuando vas al aeropuerto, las personas que están esperando allí, esperando firmas y autógrafos, muchos de ellos, no todos, hay algunos buenos en el lote que realmente quieren conocer a sus Superestrellas favoritas y eso está muy bien, pero hay quienes están tratando de ganar dinero con nuestras firmas y simplemente nos tratan como si fuéramos un producto para el uso de todos“.

¿Qué te parecen las palabras de Rhea Ripley?