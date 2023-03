Steve Austin salió del retiro para competir en WrestleMania 38 el año pasado, donde se enfrentó a Kevin Owens en una lucha sin descalificación, respondiendo a una serie de provocaciones que estuvo realizando en las semanas previas al evento. Sin duda, fue algo muy bien visto por el Universo WWE y la compañía hizo todo lo posible para asegurar la presencia de “Stone Cold” en WrestleMania 39, pero eso no ha podido suceder hasta el momento, ya que el miembro del Salón de la Fama WWE rechazó la idea de enfrentarse a Roman Reigns o Brock Lesnar, aunque en este punto no podemos decir de que esté 100% descartado para el evento.

► Steve Austin recuerda con nostalgia su aparición en WrestleMania 38

Durante una aparición reciente en Casual Conversations with The Classic, Steve Austin explicó qué motivó su decisión de salir del retiro, agregando que no se veía a sí mismo volver a competir en el ring tras estar fuera durante 19 años.

“Recibí una llamada de WWE. Me dijeron: ‘Oye, ¿te gustaría participar en WrestleMania 38?’ Fue en Dallas, Texas, y fue un poco sentimental, ya que jugaba fútbol americano en las afueras de Dallas. Empecé en el Sportatorium con la mundialmente famosa familia Von Erich, y qué forma tan adecuada de volver]”.

“Si las estrellas se alinearan correctamente, estaría abierto a la oportunidad y, evidentemente, lo hicieron.”

Luego de recordar aquel momento, Austin elogió el trabajo de Kevin Owens en el ring y el micrófono, y afirmó que estaba encantado de trabajar con él.

A medida que nos acercamos a WrestleMania 39, mucho se rumora de una nueva aparición del miembro del Salón de la Fama WWE; sin embargo, el propio Steve Austin se encargó de mencionar de que hasta el momento no había tenido ningún contacto de WWE con respecto a la posibilidad.