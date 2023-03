Steve Austin aún no está descartado para WrestleMania 39

Luego de su participación en WrestleMania 38 el año pasado, WWE hizo todo lo posible para asegurar la presencia de “Stone Cold” Steve Austin en WrestleMania 39, pero eso no ha podido suceder hasta el momento, ya que el miembro del Salón de la Fama WWE rechazó la idea de enfrentarse a Roman Reigns o Brock Lesnar. Rechazó un Sin embargo, la empresa aún no pierde la esperanza de que aparezca en el evento.

► LA Knight da una nueva posibilidad de que Steve Austin vuelva a luchar

Según informó Sean Ross Sapp en un informe vía Fightful Select, WWE ha hecho propuestas a “Stone Cold” Steve Austin desde el año pasado, aprovechando su gran estado de forma. Aunque todavía no ha aceptado nada, ahora surgió el nombre de LA Knight como posible oponente del miembro del Salón de la Fama WWE.

“Nos dijeron e informaron que se han hecho múltiples ideas a Steve Austin desde el año pasado. Las fuentes de WWE creen que ha estado abierto a la posibilidad de luchar en otro combate por la situación correcta y el dinero correcto, pero las ofertas hasta ahora no parecen ser ninguna de esas. Fuentes familiarizadas con la situación nos dijeron que a Austin se le propuso una lucha contra Brock Lesnar el verano u otoño pasado, pero el dinero asociado no fue suficiente. Más tarde, a Austin se le ofreció una cantidad significativamente mayor para posiblemente enfrentar a Roman Reigns, y solo nos dijeron que no volvió a la WWE.

Últimamente, hemos escuchado que un Steve Austin muy en forma recibió ideas adicionales para participar en el programa, pero no necesariamente para encuentros destacados. LA Knight era un nombre que se rumoreaba en línea, y podemos confirmar que al menos se ha lanzado la idea. Sin embargo, nadie cercano a Austin o en la WWE ha podido verificar que esté sucediendo hasta el momento.”

Habrá que ver si Steve Austin vuelve a luchar en el futuro. LA Knight puede ser un buen rival para el miembro del Salón de la Fama y es alguien quien ha estado pidiendo un hueco en WrestleMania 39, por lo que todo tendría sentido.