Carta abierta de Dutch Mantell a Ric Flair

Dutch Mantell y Ric Flair tuvieron una pelea en redes sociales cuando el mánager criticó el Ric Flair’s Last Match. Pero sus problemas quedaron en el pasado. O eso parece. Y es que Mantell acaba de dedicarle una carta abierta a Flair en la que le pone las cosas en claro en una reciente publicación en Facebook.

> Dutch Mantell se dirige a Ric Flair

“UNA CARTA ABIERTA AL NIÑO NATURALEZA

“Ric… Tengo un gran respeto y admiración por tu contribución a la profesión de la lucha libre. Nunca quise alterarte las plumas en mi podcast, pero solo estaba diciendo la verdad sobre tu último combate.

“Eso fue hace casi 10 meses, pero ¿sigues siendo sensible al respecto? Pero no fui el único que mencionó que estaba por debajo de la media. Todos los periodistas lo dijeron… en forma impresa y en sus podcasts. ¿Les dijiste algo? Para dejar las cosas claras, muy pocos fanáticos se molestaron por mi crítica de tu combate. La verdad es que estuvieron de acuerdo conmigo.

“Si hubiera dicho que el combate es una mi*rda, eso habría sido mejor. Pero Ric… saliste de la nada para atacarme personalmente. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Fue una mala actuación. Punto. Todo el mundo estuvo casi universalmente de acuerdo en que se trataba de una basura.

“Lo que quiero saber es quién fue el agente de ese combate, si alguien lo fue. Estabas allí con uno de los mejores luchadores del mundo, Jeff Jarrett. Si no puedes quedar bien con él, entonces el problema eres tú.

“Qué difícil es exponer… EL ÚLTIMO COMBATE DE RIC FLAIR. Todo lo que tenías que hacer era pavonearte, gritar un poco de WOOO y hacer la Figura 4 para terminar… tocar la campana, música, confeti, fanáticos vitoreando y eso es todo. Mi nieta de 12 años podría seguir esa fórmula. Pero, ¿escuché que Ric se desmayó y luego escuché que fingió un ataque al corazón porque pensó que el combate terminaría demasiado pronto? ¿¿Qué demonios?? Debería haber terminado 10 minutos antes de lo que terminó.

“Pero Ric dijiste que solo soy un viejo luchador que intenta ganar dinero. No estoy en desacuerdo con eso. Sí, soy un viejo bastardo y sí, trato de ganar dinero. El hecho de que ya no participe en el juego de la lucha libre no me quita las facturas. Tengo que pagar dinero todos los meses como lo hace todo el mundo. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con tu lucha seriamente defectuosa.

“Otra cosa Ric, que ‘fingir un ataque al corazón era creíble porque los fanáticos pensaron que estabas teniendo uno’. ¿Revisaste eso con Jeff antes del combate diciendo ‘oye Jeff, ¿podría fingir un ataque al corazón en algún lugar’? Fue tan creíble que incluso pensé que estabas en problemas.

“Pero, por supuesto, dijiste que habías estado bebiendo, festejando, no habías dormido y te veías como el infierno. Y eso es ser generoso. Nadie quiere ver a su héroe en un escenario donde están preocupados por su salud o una posible muerte. Pero luego, te hiciste ver peor, si eso es posible, diciéndoles a tus propios fanáticos que se fueran a la mi*rda si no creían que ganaste 300K. Eso fue una falta de respeto total.

“Puedes faltarme al respeto, diablos, eso ha sucedido muchas veces en mi carrera, pero ¿por qué faltarle el respeto a los fanáticos que aman nuestro deporte? Esos fanáticos son los que hacen que este país funcione, los que se levantan todos los días para ir a trabajar, formar familias, pagar cuentas e impuestos y mantener este país en funcionamiento y comprar boletos y PPV para ver su trasero desagradecido.

“Nadie quiere vernos resolver esto en un foro público como Twitter o aquí. Pero por ahora Ric… estoy totalmente de acuerdo. Terminaremos con esto. Pero seguiré hablando de ti, Ric, porque has creado una audiencia para ello. Nosotros no ponemos las reglas… los fans lo hacen. Ellos son la razón por la que cualquiera de nosotros está aquí. Si me preguntan, voy a responder. Sin ellos, Ric, ambos podríamos estar conduciendo camiones o Ubers ganando $300 de los grandes al día. Qué país en el que vivimos, ¿eh? Que tenga un gran día, señor.

“Comentarios a continuación: No Ric… no tienes permitido comentar. Dile a quien administra tus redes sociales que cierre la maldita boca“.

¿Qué te parecen las palabras de Dutch Mantell?