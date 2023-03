¿Veremos a “Demon” Finn Bálor en WrestleMania 39?

En el reciente Monday Night Raw, Edge finalmente decidió poner fin a su rivalidad contra Finn Bálor y The Judgment Day, retándolo a un combate de tipo Hell in a Cell para WrestleMania 39. Bálor aceptó, pero dejó en el aire una interesante frase cuando mencionó que “Yo ya estuve en el infierno antes, pero me expulsaron porque no podían contener a mis demonios”. Esto podría ser mucho más que una simple palabrería.

► Finn Bálor y Edge se enfrentarán en un Hell in a Cell

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló que WWE tenía planes para Edge vs Finn Balor en una lucha Hell in a Cell durante el Royal Rumble, pero esta lucha no sucedió, y el miembro del Salón de la Fama WWE volvió para participar en el Royal Rumble varonil, al igual que Bálor. Esto, debido a que esta rivalidad no pudo ser desarrollada adecuadamente debido a que Edge estaba trabajando en la filmación de la serie de Percy Jackson para Disney+.

Ahora que estamos en camino a WrestleMania, finalmente se llevará a cabo el combate esperado entre ambos, con un ingrediente adicional, puesto que Meltzer hizo mención a lo dicho por Bálor este lunes, específicamente lo relacionado con la palabra “demonio”.

“Tenían planes para Brood Edge vs Demon Finn Balor en un Hell in a Cell Match, pero se movieron porque Edge estaba haciendo un programa de televisión. Entonces, supongo que al mencionar a demonio, esa sigue siendo la dirección en la que vamos.

Todavía tenemos que desarrollar la historia. Anunciaron Hell in a Cell, y si sale como se suponía que debía ir, entonces tendremos a Balor anunciando Demon y Edge anunciando Brood Edge, y ahí es, ya sabes, hacia donde vamos.”

Edge vs Finn Balor podría ser uno de los combates más destacados en WrestleMania 39, y si ambos recurren a sus personajes más oscuros, sería aún algo más interesante. El alter ego de Finn Bálor luchó por última vez en Extreme Rules 2021 cuando se enfrentó a Roman Reigns por el Campeonato Universal WWE.