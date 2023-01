Stone Cold ha rechazado luchar en WrestleMania 39

Por si el mes de enero no nos estaba ya dejando noticias estupefacientes, la semana pasada Stone Cold se unió a la fiesta. Fightful compartió todo un bombazo con el veterano y WrestleMania 39 de protagonistas.

«Fightful Select escuchó que se propuso internamente un “gran rival” para Stone Cold Steve Austin, y contaron a Fightful que era Roman Reigns. Se nos dice que, como mínimo, hubo acercamientos con el entorno de Austin con la posibilidad de que sucediera, lo que se dijo que fue por una suma de dinero ‘enorme’. En el verano de 2022, Fightful informó que Austin recibió una propuesta que no era tan atractiva desde el punto de vista financiero. Aquellos con los que hablamos en WWE afirmaron que no habían recibido respuesta sobre si la oferta más reciente fue aceptada o no, y otra fuente indicó que se ofreció otro “gran nombre” a Austin meses atrás».

Ese “otro gran nombre”, reveló Dave Meltzer a posteriori, era Brock Lesnar. Parece que el buen estado de forma mostrado por “The Texas Rattlesnake” en WrestleMania 38 hizo que WWE le propusiera repetir acto de nostalgia un año después.

► WrestleMania 38 no se repitiría

Una semana después de las chocantes informaciones, Dave Meltzer ofrece importante actualización ante los micrófonos de la última entrega de la Wrestling Observer Radio.

«En cuanto a Austin, Steve tal vez esté en el show, cosa que no me sorprendería. Tal vez haga algo en el show, pero rechazó luchar en el show. Le ofrecieron a Lesnar como rival, le ofrecieron a Roman Reigns. Podría haber elegido oponente si hubiera querido luchar con cualquiera. Pero escogió no luchar en el show».

No resultaban necesarias fuentes para determinar que Austin no luchará con Lesnar ni Reigns en WrestleMania 39. El primero tiene entre ceja y ceja a Bobby Lashley y estos disputarán seguramente una revancha en “The Showcase of the Inmortals”. El segundo ya conoce su reto, pues ayer se concretó que Cody Rhodes, ganador del Royal Rumble varonil, lo enfrentará en el magno evento.