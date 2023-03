Ya han pasado bastantes meses desde que Triple H sucediera a Vince McMahon en el control creativo de la WWE y también se ha tranquilizado la situación desde que el todavía accionista mayoritario de la compañía anunciara su regreso con, sin decirlo él personalmente, la intención de recuperar también dicho puesto. Próximamente, tendremos novedades en este sentido, así como en la venta de la empresa, que nadie se calme demasiado, pero volvamos a la transición que hubo para hacernos eco de la opinión de Charlotte Flair.

> La transición Vince McMahon-Triple H

La Campeona SmackDown la estuvo compartiendo recientemente en Daily Mail, señalando que para ella misma es distinto que para muchos otros porque ya está establecida. Y bien es cierto que en su caso no se ha notado nada el cambio de jefe. Sí en lo general de sus historias y luchas pero no en su manejo particular.

“Creo que es diferente para mí porque ya estoy establecida. Triple H fue mi jefe desde el principio [en NXT]. Ahora es mi jefe, ya sea Triple H o Vince, creo que el cambio en el liderazgo lo han sentido más los nuevos talentos.

“He estado bajo ambos reinados. Mi trabajo es rendir y hacer el mejor producto. Mi trabajo es hacer feliz a Triple H en este momento. Si es Vince, mi trabajo es hacer feliz a Vince. La transición es muy fácil. Desde el punto de vista del personaje, no ha cambiado, pero la transición de un jefe a otro ha sido fácil para mí”.

