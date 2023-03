The Undertaker elogia el crecimiento de Roman Reigns en WWE

The Undertaker es uno de los luchadores más grandes que ha pisado un ring de la WWE, y su reconocimiento en el Salón de la Fama de la compañía el año pasado es un logro más que merecido. Si bien será recordado por muchas contribuciones a la industria, así como los logros obtenidos, uno de los más importantes, y que difícilmente se repetirán, es la famosa racha de imbatibilidad en WrestleMania, que en algún momento llegó a estar en 21 victorias, hasta que Brock Lesnar le endosara su primera derrota en WrestleMania XXX. “The Deadman” finalmente se retiró con un registro de 25 victorias y 2 derrotas en dicho evento.

► The Undertaker y Roman Reigns se enfrentaron en WrestleMania 33

Si bien la lucha de WWE WrestleMania 33 entre The Undertaker y Roman Reigns puede no haber ido como “The Deadman” había planeado, el miembro del Salón de la Fama WWE admitió durante una entrevista reciente con “The Bet Las Vegas: On Demand.” que es “realmente genial” ver dónde está Reigns ahora, y confesó que hubiera querido que él fuera quien acabara con su histórica racha.

“Ahora Roman Reigns está tan en contacto con su personaje y es la cara de la compañía y ha estado en esta carrera increíble. Es bueno que haya podido pasar de 10 minutos de abucheos seguidos a ser Campeón del Mundo durante más de 800 días, y figurar y ser parte de eso y poder hacer cualquier pequeña parte que yo hice, es genial mira a dónde ha llevado eso”.

“Siempre deseé haber luchado mejor con él en ese momento”

Roman Reigns derrotó a The Undertaker en WrestleMania 33, siendo el causante de su segunda y última derrota en WrestleMania, aunque fue en un momento totalmente distinto para el Jefe Tribal, ya que en aquel entonces era resistido por cierto sector del Universo WWE, quienes no lo veían como la cara de la compañía.